Ekonomide yol haritası için çalışma grubu oluşturuldu

Başbakan Tatar’ın talimatıyla COVİD-19 salgını sonrasında ekonomide planlama yapacak çalışma grubu oluşturuldu. Grup ilk çalışmasını Başbakan Tatar'ın katılımıyla yaptı

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla COVİD-19 salgını sonrasında ekonomide planlama konusunda çalışmalar yürütecek, değerlendirmeler yapıp yol haritası ortaya çıkaracak bir çalışma grubu oluşturuldu.

Başbakanlık açıklamasına göre, çalışma grubunda DPÖ Müsteşarı ve müdürleri ile özel sektör temsilcileri yanında akademisyen olarak Prof. Dr. Ali Bıçak yer aldı. İlk toplantısını DPÖ’de gerçekleştiren çalışma grubuna bir müddet katılan Başbakan Ersin Tatar’a yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol hakkında bilgi verildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Covid 19 sonrasındaki ekonomik ve planlamayla ilgili sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, salgın sonrası dönemde ülkede ekonomik planlama noktasında ileriye dönük nelerin yapılabileceği ortaya kondu ve taleplerin neler olabileceği, piyasa daralmasına karşı hangi tedbirlerin alınabileceği, ekonominin bundan sonraki süreçte nasıl planlanması gerektiği değerlendirildi.

