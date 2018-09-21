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"Ekonomide hareketliliği sağlama önemli"

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Başbakan Tufan Erhürman, ekonomik sıkıntı yaşanan dönemlerde iş dünyasının dışa dönme ihtiyacının daha da belirgin olarak ortaya çıktığını söyleyerek, ekonomide hareketliliği sağlamanın daha da önemli bir hale geldiğini kaydetti

"Ekonomide hareketliliği sağlama önemli"
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Başbakan Tufan Erhürman, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. 
Kabulde konuşan Başbakan Erhürman, ekonomik sıkıntı yaşanan dönemlerde iş dünyasının dışa dönme ihtiyacının daha da belirgin olarak ortaya çıktığını söyledi. 
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ise, Başbakan Erhürman’ı 18-20 Ekim tarihleri arasında Silifke’de düzenlenecek “Liderlik Akademisi Çalıştayı”na davet etti. 
KAYNAK
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar, Odanın bu yıl 110. yaşını kutladığını söyleyerek, Odanın çalışmaları konusunda bilgi verdi. 
KKTC ile Silifke arasındaki ticari ve kültürel bağları daha da sağlamlaştırmak amacıyla ülkeye geldiklerini söyleyen Kaynar, güçlü bağlar kurmak istediklerini belirtti. 
ERHÜRMAN 
Başbakan Tufan Erhürman, Silifke’nin Kıbrıs’a yakın bir noktada bulunduğuna işaret ederek, bunun ticari ilişkiler kurulmasını kolaylaştırabileceğini belirtti. 
Ekonomik sıkıntılardan dolayı yeni arayışlar içinde olduklarını dile getiren Erhürman, ekonomik sıkıntı yaşanan dönemlerde iş dünyasının dışa dönme ihtiyacının daha da belirgin olarak ortaya çıktığını söyledi. 
Erhürman, sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, ekonomide hareketliliği sağlamanın daha da önemli bir hale geldiğini kaydetti. 
Başbakan Erhürman, Kaynar’ın Silifke’de düzenlenecek “Liderlik Akademisi Çalıştayı”na katılma davetini kabul ettiğini belirterek, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemin bu tarz ilişkiler kurmak için uygun zaman olduğunu ifade etti. 
Erhürman, ülkenin Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileriyle Silifke’ye giderek yeni ilişkiler kurma ve ilişkileri sağlamlaştırma temennisinde bulundu.

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