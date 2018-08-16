“Ekonomi danışmalarımın hazırladığı düşünceleri aktardım”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ortaklarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi partilerin başkanlarıyla aylık olağan toplantısında ekonomi ağırlıklı bir görüşme yaptığını ve ekonomi danışmalarının hazırladığı düşünceleri aktardığını açıkladı.

Akıncı, hükümetin dövizdeki tırmanış karşısında aldığı önlemleri kendisiyle de görüştüğünü, hükümetin önerilere ve tedbirlerin geliştirilmesine açık olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanlığı olarak daha ayrıntılı bir raporu ileteceklerini bildirdi.

Konuya hükümet, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı olarak el birliğiyle sahip çıkarak yurttaşların sorunlarını asgariye düşürecek tedbirlerin alınmasının önemine işaret eden Akıncı, “Hükümeti bu konuda gayretli gördüm, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dövizde düşüş gözlemlendiğini, ani artışta spekülatif tavırların akla geldiğini belirterek, olaya ekonomik ve ortak akılla yaklaşım gerektiğini vurguladı.

TL üstünde KKTC Merkez Bankası’nın kontrolü olmadığına dikkat çeken Akıncı, ancak hükümetin alabileceği başka tedbirler olabileceğini ve yapılmaya çalışılanın da bu olduğunu söyledi.

