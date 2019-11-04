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Ekim ayı enflasyonu -0.42

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Ekim ayı enflasyonu -0.42
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İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyon oranının – 0.42 olduğunu açıkladı.

Ekim ayı enflasyon oranında, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 10.71 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.31 değişim gerçekleşti.

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Dr.Türel Özer Öksüzoğlu, 2019 yılı Ekim ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 268 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal/hizmetin ‘Tarihi Bina ve Yapılara Giriş Ücreti’, ‘Aşı Yaptırma için Ödenenen Ücret’ (Grip Aşısı) ve Gazete; en büyük fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmetin ise ‘Limon’, ‘Marul’ ve ‘Beyaz Lahana’ (Sarma) olduğu kaydedildi.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşti:
 “Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 22.20 artış; Sağlıkana grubunda yüzde 3.24 artış; Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 0.72 artış; Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 0.39 artış; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.35 artış; Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.26 artış; Haberleşmeana grubunda yüzde 0.21 artış; Eğitim ana grubunda yüzde 0.07 artış; Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde  6.18 azalış; Ulaştırma ana grubunda yüzde 3.53 azalış; Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana yüzde 0.51 azalış; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 0.14 azalış”

Sağlık ana grubu Aşı Yaptırma İçin Ödenen Ücret (Grip Aşısı), Kan ve Kan Yapıcı Organlarla İlgili İlaçlar, Mamografi Çektirme Ücretindeki artışlar nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olmuştur. 
Ekim ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması artı oldu. 

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