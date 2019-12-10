Ek mesailere 159 milyon, BRT’ye 124 milyon TL

2019 yılında 107,9 milyon TL olan BRTK’ya sağlanan kaynak, yüzde 15,01 artışla 124,1 milyon TL’ye çıktı, ek mesai ödemeleri de 159 milyon TL oldu Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bütçe görüşmelerinde BRTK’ya ve ek mesailere ödenen miktarları açıkladı.

Amcaoğlu, şöyle dedi:

“2019 yılında 107,9 milyon TL olan BRTK’ya sağlanan kaynak %15,01 artış ile 124,1 milyon TL’dır. Ayrıca, Mahalli kaynaklı yatırım projeleri ile Solar enerji ve Doğu Bölgesi Radyo yayınları gibi altyapı yatırımlarına 2,6 milyon TL kaynak yaratılmıştır.

Devamlı surette artan ve adeta ikinci bir iş olarak karşımızda duran ve 2019 yılsonu harcama tahminine göre 195 milyona ulaşması beklenen Ek Mesai ödemelerinin Kamu Maliyesi yönünden sürdürülebilirliği olmayıp; verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanmak zorunda olup hükümetimizin ivedi tedbir alması zorunluluk arz eden bir sorundur.

Her yıl bütçede ayrılan kaynak tükendiği halde ödeme taahhütleri nedeniyle sorun olarak karşımıza çıkan Ek Mesai ödemeleri yanında yine bunun gibi Taşımacılık ve İlaç ile yurt içi ve yurt dışı hasta sevklerinde düzenlemelere gidilmesi noktasında ciddi performans gösterme ihtiyacımız vardır.

Buna rağmen özellikle TC Kaynaklı Yatırım Projelerine sağlanan bütçe ödeneklerinin gerçekleşmeleri düşük kalmaktadır. Ancak, Mahalli Kaynaklı Yatırım Projelerinde sağlıklı bir planlama yapılmadığından yıl içerisinde ortaya çıkan yatırım mükellefiyeti, Yedek Ödenekler üzerindeki yükü artırmakta ve gerçekleşmeyi de öngörülen ödeneğin üzerine çıkarmaktadır.

Bütçe açıkları ile ilgili olarak yukarıda da açıklandığı üzere 2020 mali yılı bütçesi üzerinde olağanüstü ödenek ihtiyaçları hariç olmak üzere, öngörüsüz ve plansızlıktan kaynaklanan ödenek ihtiyaçlarına bütçe disiplininden taviz verilmeyip karşılık verilmeyeceğini buradan bildirmek istiyorum.

Özellikle vurgulamak isterim ki her geçen yıl kamu maliyesine Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan katkılar azalırken mahalli yatırımlara özel önem vererek bu yıl 220 milyon TL’sına (%22) yükseltilmiştir.”