Ek mesailere 153 milyon TL

2017’de 120 Milyon TL olan ek mesai ödemelerinin bu yıl sonu 153 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, devamlı surette artan ve adeta karşılarında ikinci bir iş olarak duran ve 2017’de 120 Milyon TL’ye ulaşan, 2018 sonu tahmini 153 milyon olan ve personel giderlerinin yüzde 7’sine denk gelen ek mesai ödemelerinin kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği olmadığını vurguladı.

Ek mesai konusunun, verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanmak zorunda olan ve hükümetin ivedi tedbir alması gereken bir sorun olduğunu dile getiren Denktaş, Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlar arasındaki bütçe görüşmelerinin temeli olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri’nin bütçe içerisindeki payının sadece yüzde 7.25 olduğunu söyledi.

Kamu maliyesinde mali disiplin sonucu sağlanan pozitif etki ile 2015 yılında 43 milyon TL olan mahalli yatırımların, 2016 yılında 69, 2017 yılında 125, 2018 yılında 164 milyona çıkarılmasına imkan verdiğini söyleyen Denktaş, 2019 bütçesindeki yüksek açık bu konuda beklenen artışın yapılmasının zorlaştırıldığını ve 2019 yılı mahalli kaynaklı yatırımların yüzde 10,24 bir artış ile 180,8 milyon TL düzeyine getirildiğini kaydetti.