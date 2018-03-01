Ek mesailere 120 milyon TL

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ek mesailerle ilgili şunları belirtti:
“Devamlı surette artan, adeta ikinci bir iş, hak olarak görülen ve 2017’de ise 120 milyona ulaşan ek mesai ödemelerinin kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği yoktur. Verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanıp, ivedi tedbir alması gereken bir sorundur. Bu konuda geçen dönem başlattığımız, ancak seçimler nedeniyle sonuca ulaştıramadığımız revizyon çalışmaları bu yıl içinde devam edecek.
120 milyonluk ek mesai harcamasını rotasyon usulüyle sağlıktan başlamak ve gerekli kaynak araştırması da yapılmak suretiyle yüzde 30 tasarrufla yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edilebilmesine olanak sağlayan bir durum var. Bunu mutlaka hayata geçirmek zorundayız. Ek mesailerin her yıl artarak sürdürülmesi Maliye Bakanlığı olarak başarısız olduğumuz tek konu olarak önümüze çıkmasına son verilecektir.”