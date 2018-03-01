Ek mesailere 120 milyon TL

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis komitesindeki görüşmeleri başladı. Görüşmelerde ülke ekonomisi hakkında veriler ortaya konuldu. Rakamlar, ülkenin borç batağında olduğunu gözler önüne serdi. Buna göre Kuzey Kıbrıs’ın 5 milyar TL iç borç, 13.5 milyar TL de dış borç olmak üzere 19 milyar TL’ye yakın borcu bulunuyor. 2018 bütçesinde ise 83 milyonluk açık öngörülüyor. 2017’de ek mesai ödemeleri 120 milyon TL’ye ulaştı. Toplam 5 milyar 815 milyon TL olan 2018 bütçesinde personel giderlerine bir yılda 2 milyar TL’ye yakın ödeme yapılacak. Türkiye’nin KKTC’ye bu yılki yardımı ise 635 milyon TL olacak. Altyapı yatırımları için 200 milyon, reel sektör için 135 milyon, savunma bütçesi için de 300 milyon TL gelecek



Maliye Bakanı Serdar Denktaş ek mesailerle ilgili şunları belirtti:

“Devamlı surette artan, adeta ikinci bir iş, hak olarak görülen ve 2017’de ise 120 milyona ulaşan ek mesai ödemelerinin kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği yoktur. Verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanıp, ivedi tedbir alması gereken bir sorundur. Bu konuda geçen dönem başlattığımız, ancak seçimler nedeniyle sonuca ulaştıramadığımız revizyon çalışmaları bu yıl içinde devam edecek.

120 milyonluk ek mesai harcamasını rotasyon usulüyle sağlıktan başlamak ve gerekli kaynak araştırması da yapılmak suretiyle yüzde 30 tasarrufla yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edilebilmesine olanak sağlayan bir durum var. Bunu mutlaka hayata geçirmek zorundayız. Ek mesailerin her yıl artarak sürdürülmesi Maliye Bakanlığı olarak başarısız olduğumuz tek konu olarak önümüze çıkmasına son verilecektir.”

