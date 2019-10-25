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Ek mesailere 12 milyon TL

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Maliye Bakanlığı, son 23 günde 176 milyon TL ödeme yaptı. Ek mesailer için 12 milyon TL ödenirken, taşımacılık için 10 milyon TL ödeme yapıldı

Ek mesailere 12 milyon TL
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Maliye Bakanlığı’nın, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. 
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ekim 2019’dan 23 Ekim 2019’a kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında piyasaya toplam 176,005,097.20 TL ödeme yapıldı.
Yapılan ödeme kalemleri şöyle:
“Çiğ Süt ve Navlun için 5,228,126 TL

Taşımacılık için 10,490,806 TL

Öğretmen Hazırlık Ödenekleri için 7,855,978 TL

Polis Kıyafet Ödeneği için 880,600 TL

Depozito için 1,544,637 TL

Ek mesailer için 11,895,191.76 TL

İstanbul, Ankara-Sağlık Ödemeleri için 5, 919, 958.97 TL”
Ayrıca, İstimlak, Emekli İkramiyesi, İlaç, Temizlik, Yemek, Özel Güvenlik ve muhtelif cari ödemeler için 132,189,799.47 TL ödeme yapıldı.
Maliye Bakanlığı tarafından, ödemelerin rutin seyrinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı, bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.
 

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