Maliye Bakanlığı, Kasım ayında piyasaya 131 milyon TL ödeme yaptı. Ek mesailer için 16 milyon TL’ye yakın ödeme yapıldı

Maliye Bakanlığı'nın kasım ayında piyasaya 131 milyon TL civarında (131,027,891.080) ödeme yaptığı açıklandı. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ödeme kalemlerine de yer verildi. Yapılan ödeme kalemleri şöyle: “Emekli ikramiyeleri, İstimlak, Temizlik, Özel Güvenlik v.b, Müteahhitlik hizmetleri, Narenciye teşvik, Elektrik, Taşımacılık v.b muhtelif cari ödemeler için: 72,108,201,90 TL İlaç için: 17,227,891.89 TL Burslar için; 4,152,616.76 TL Çiğ Süt ve Navlun için; 4,377,460 TL. Doğrudan Gelir Desteği için; 4,093,150 TL Kooperatif Merkez Bankası (Protokol gereği mahsuplaşma) için; 10,000,000TL Ankara-İstanbul, Sağlık Ödemeleri için; 737,925 TL Ek mesailer için; 15,609,041.14 TL Depozito için; 2,721,605.11 TL” Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin rutin seyrinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı, bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi