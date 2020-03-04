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Dünyanın gösterge faizi 150 yıl sonra %1'in altında!

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Dünyanın gösterge faizi 150 yıl sonra %1'in altında!
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
  • Dün bültenimizin başlığının ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha görmüş olduk. FED ani bir kararla, politika faizini 50 baz puan indirimle %1,00-1,25 bandına çekti.  
  • Virüs paniğinin dünya ekonomik aktivitesi üzerine adeta kabus gibi çökmesi ardından, son günlerde sıkılıkla böyle bir adım beklediğimizi paylaşıyorduk.  
  • Lakin, FED kararının piyasalar üzerinde etkisinin sinyal anlamında kalacağı, adeta morfin bağımlısı bir hastanın geçici de olsa ağrılarını dindireceğini, bunun ötesinde alınan karara fazla bir anlam yüklenmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 
  • Netice itibarı ile FED’in kararı, virüsün aşısı değil. FED’in faiz indirimlerine devam edeceğini de not etmek gerekiyor. Bu sabahın fiyatlamaları, FED’den 25 baz puan daha indirimine %54 ihtimal tanıyor. 
  • Geçmişe biraz uzanmak gerekirse, olağan toplantı dışında, olağanüstü gündem ile, yakın geçmişte FED’in 6 kez 50 baz puan faiz indirimine gittiğini hatırlamak gerekiyor (bakınız grafik). 
  • Dün sonuçlanan G7 toplantısı sonrasında, FED gibi diğer ülkelerden de benzer nitelikte adımlar gelebileceğini düşünüyoruz. Karar sonrasında küresel mali piyasalardaki ciddi bir volatilite yaşandığını not etmek gerekiyor. 
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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