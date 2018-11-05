Dünya piyasalarındaki iyimser hava Türkiye'ye de yansıdı

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya para ve borsa piyasası ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

Türk mali piyasaları belki de son ayların en iyi haftalık kapanışını gerçekleştirdi

Elbette, iyimser havanın arkasında ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan iyimser havanın ve sert gerileyen petrol fiyatlarının etkisi büyük oldu

ABD, Türk bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırdı. Hatırlanacağı üzere, bu yaptırım kararı Papaz Brunson ile ilgili olarak alınmıştı

Öte yandan, Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye ABD’nin Iran petrol yaptırımlarına istisna verdiği 8 ülke arasında olacağını belirtmesi de, Türk mali piyasalarında olumlu havayı destekledi

ABD yaptırımlarının geri alınacağı ve sırada Halkbank’a yönelik beklenen cezanın kısa bir sürede çözüleceği beklentisi ile USD/TRY kuru Cuma günü 5,40 seviyelerine varan bir gerileme kaydetti

Olumlu hava alternatif piyasalara da yansıdı. Hisse senedi piyasası bankacılık hisseleri önderliğinde yükselirken (Halk Bank hisseleri haftanın son iki gününde yaklaşık % 15 değer kazandı) tahvil faizlerinde de Cuma günü 1 tam puana yakın bir düşüş sergiledi

Yeni hafta başlangıcında, gözler TSİ10:00’da açıklanacak resmi enflasyon verilerine çevrildi. Reuters anketine göre aylık TÜFE artış tahmini % 2 civarında. Geçen yılın aynı ayında enflasyonun % 2,08 olduğu düşünülürse, % 2’nin altında gelecek bir veri kısmen de olsa iyimserlik yaratabilir. Lakin, enflasyonla mücadele programı kapsamında Ekim ayına yönelik başlayan kampanyalar nedeniyle enflasyonun nasıl sonuçlanacağını da kestirmiyoruz

Yarın ABD’de ara seçimler yapılacak. Öncesinde ise ABD’nin İran yaptırımları başladı. Yukarda da değindiğimiz üzere, petrol ticareti ile ilgili 8 ülkeye muafiyet tanınacak. Her ne kadar resmi bir yazı görmesek de, bakan düzeyinde gelen açıklamalar, muafiyet tanınacak ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğu yönünde

ABD seçimlerine yönelik anketlere bakılırsa, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlara geçebilir



Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu



TCMB verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu Ağustos’ta (eksi) 215,3 milyar dolar oldu. Bu rakam Temmuz’da eksi 216,5 milyar dolar idi.

TCMB – Haftalık Para ve Banka İstatistikleri



TCMB 19-26 Ekim haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı. TCMB verilerine göre gerçek kişilerin DTH’i 0,77 milyar dolar; tüzel kişilerin ise 0,58 milyar dolar arttı



TCMB döviz rezervleri ise 86,3 milyar dolar ile (Ocak 2012’den bu yana en düşük seviye) bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,5 milyar dolar arttı (uzun aradan sonra ilk kez anlamlı tutarda bir artış oldu)

USD/TRY



Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının son 3 haftada 4,5 milyar dolar arttığını görüyoruz. Kur cephesinde yaşanan gerileme, döviz alım ihtiyacı içinde olanlar tarafından fırsat olarak görülmüş. Bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Bu bağlamda, Eylül başından itibaren beklediğimiz pek çok senaryonun (faiz artırımı, OVP/YEP’de ayakları daha sağlam basan program, Papaz Brunson’un serbest bırakılması ve ABD ile ilişkilerin düzelemeye başlaması…) peş peşe gerçekleşmesi ile kur cephesinde satın alınan beklentilerin gerçekleşmesi ile (beklentiyi al gerçekleşmeyi sat) 5,40 seviyesinin altını döviz alma ihtiyacı içinde olan yatırımcılar tarafından kollanabileceğini düşünüyoruz.