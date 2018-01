Dünya piyasalarında son durum

Son dönemlere soluksuz yükselen hisse senetleri, artan küresel faizlere paralel yönünü aşağıya çevirdi. ABD Borsası Dow Jones Sanayi Endeksi son 1,5 yılın en sert gerilemesini kaydetti

Son dönemlerin mottosu olan, ılımlı enflasyon, devam eden merkez bankası desteği, son 7 yılın en iyi büyümesine imza atması beklenen küresel ekonomiye paralel artan şirket karları ve temettü gelirleri, borsalara adeta hücum yaşanmasına neden olmuştu. Meydana gelen abartılı iyimserlik veya daha profesyonel bir yaklaşımla irrasyonel coşku, dün yerini ilk kez farklı bir eğilime terk etti. Bu eğilimin adının düzeltme mi, yeni bir satış dalgasının başlangıcı mı, geri dönüş mü olduğunun cevabını bir günlük piyasa hareketi ile cevaplamak henüz imkansız. Lakin, artan faizlerden rahatsız olan yatırımcıların dünkü hareketi bizlere sinyaller vermeye başladı. Son 1 yıllık dönemde, neredeyse ciddi biz düzeltme yaşamadan dolu dizgin % 35 artış kaydeden piyasaların göstergesi Amerikan Borsası Dow Jones Sanayi endeksi, dün günü % 1,4 ; finans hisselerinin ağırlıklı olarak işlem gördüğü diğer bir borsa olan S&P500 ise geceyi % 1,1 düşüşle tamamladı. ABD borsalarında yaşanan son 2 günlük düşüş, kafalarda soru işaretleri yaratmaya başlasa da, henüz bir yargıya varmak için çok erken. Sadece, ABD tahvil faizlerinin % 2,72 seviyelerine yükselmesine karşı, hisse senedi piyasalarında görülen ilk ciddi satışlar (son 1,5 yılın en yüksek günlük kaybı) korku endeksi olarak takip edilen VIX endeksini de 15 rakamına yükselti. VIX’in düşük seyri piyasaların korkusuz; yükselmesi ise panik işareti olarak kabul ediliyor. Bu noktadan hareketle bir iki günlük piyasa hareketine bakarak ciddi bir yargıya varmak için erken. Eğer hisse senedi piyasalarında satışlar birkaç gün daha devam ederse, bu durumda, ciddi bir düzeltmenin başladığı yargısına varacağız. Bu noktada bir önemli unsura daha işaret etmek istiyoruz. Hisse senedi piyasalarından yapılacak satışlar ardından elde edilecek doların dönüp ABD tahvil piyasalarına park etmesi, yeniden tahvillere alım gelmesi olarak kabul görebilir ki böyle bir durum faizlerin yükselişine set çekerek piyasalarda denge kurabilir. Ancak, hisseden çıkan paranın altın veya tahvil gibi güvenli limanlara park etmemesi durumunda, yani hisse senedi endeksleri düşerken, tahvil faizlerinin de yükselmeye devam etmesi, piyasalarda daha ciddi boyutta bir düzeltmenin habercisi olarak yorumlanabilir. Gözümüz VIX, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve elbette hisse senedi piyasalarının nasıl bir seyir izleyeceği üzerinde olacaktır.



Tahvil, hisse ve VIX cephesinde son günlerdeki ciddi hareketlilik, içerde Türk mali piyasalarına da aynen yansıdı. USD/TL kuru baş döndürücü bir şekilde 3,76 – 3,80 bandında gel gitler kaydederken, pariteler cephesinde de geniş bantta salınım dikkat çekiyor. Yine de, ABD faizlerinin yükseldiği, borsaların satış baskına boyun eğdiği ve korku endeksinin artış kaydettiği bir günde, EUR/USD paritesi 1,2335 seviyesinden 1,2450 seviyesine kadar yükseliş kaydederken, benzer bir şekilde GBP/USD paritesi de 1,40’ın hemen altını görmesi ardından 1,42 seviyesine fırladı. Bağlamak gerekirse, faiz artarken, hisseler düşerken, piyasa oyuncuları korkarken, dolar değer kazanmamış! Bu da demektir ki, henüz küresel mali piyasalarda ciddi anlamda bir geri dönüş / trend değişikliğinden söz edemeyiz. Faiz yükselişi, hisse düşüşü ve VIX artışına dolar değer kazanarak eşlik ettiğinde, daha sağlıklı bir yorum yapma fırsatına sahip olacağız.



Dünden kalan son not ise TCMB’nin düzenlediği yılın ilk enflasyon raporu idi. Başkanı Çetinkaya’nın sunumu oldukça kapsamlı olsa da, piyasalar nezdinde bir türlü tutturulamayan enflasyon nedeniyle kredibilite kaybı olarak kaldı. TCMB’nin 2018 sonu enflasyon tahminin orta noktasının, piyasa tahminini altında % 7,9 olduğunu not düşelim.



Bugüne döndüğümüzde, FED'in Başkan Yellen başkanlığında (son toplantısı) dün başlarken, karar bu akşam KKTC saati ile 21:00’de kamuoyuna duyurulacak. Herhangi bir basın toplantısının olmadığı bu toplantı ardından yayımlanacak kısa politika metni önem arz edecek. Satır aralarında faiz artırım süreci ve enflasyonla ilgili yorumları dikkatle irdeleyeceğiz. Makro cephede ise Euro Bölgesi TÜFE enflasyonu; ABD’de her ayın ilk Cuması açıklanan resmi istihdam raporuna öncü gösterge olan ADP özel sektör istihdam rakamları ve konut satışlarını takip edeceğiz.



Küresel piyasalarda biriken iyimserlik enerjisine karşı son iki gündür bazı (henüz adını koyamasak da) huzursuz edici sinyaller alıyoruz. Bu minvalde, temkinli duruşumuz korumaya devam ediyoruz. Kısa vadede seviyeye belirtmekten imtina ediyorum. Lakin, USD/TL kurunda, 3,70 – 3,75 aralığının riskli pozisyonları kapama ve orta vadeli riskler için döviz almak için iyimser seviyeler olduğuna her geçen gün biraz daha inanmaya başladık.



