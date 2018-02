Dünya para ve borsa piyasalarında durum ne?

Kıbrıs İtisat Bankası Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, günlük para ve borsa piyasalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte Emre Değirmencioğlu'nun bugünkü değerlendirmeleri:

Güçlü seyreden risk iştahı , küresel piyasalarda yaşanan satış baskısının 2 gün sürmesine neden oldu . Hava yeniden iyimser!

ABD tahvil faizlerinin % 2,70 - 2,75 bandına oturarak Nisan 2014 ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması ardından, küresel piyasalarda haftanın ilk yarısı, satıcılı bir seyirle geçildi. Son zamanlarda, risk iştahı ve her gün durup durmaksızın rekor kıran borsa haberleri ardından, haftanın ilk iki gününde Dow Jones sanayi endeksinin son 1,5 yılın en sert geri çekilmesini kaydetmesi, tansiyonu düşük seyreden piyasalarda, tansiyonun birden 15 seviyelerine fırlamasına neden oldu. 1990-2016 yılları arasında piyasaların korkusunu ölçen volatilite endeksi VIX, 10 seviyesinin altına 9 kere sarkarken, 2017 yılında korkusuzluk o kadar tırmandı ki, risk iştahına paralel VIX 10 seviyesinin altında toplamda 52 kere kapanış yapmış. Anlaşılacağı üzere, düşük bir tansiyon, piyasaların korkusuz olduğunu ve risk iştahının açık olduğunu gösterirken (risk mode on), bu hafta başında yaşanan tahvil faizlerinde yükselişle, VIX endeksi uzun bir süre ardından 15 seviyesine yükseldi. Bir tarafta ABD tahvil faizlerinde artış, diğer tarafta VIX’te yükseliş borsalarda uzun bir süre ardından sert bir düzeltme getirirken, piyasalarda acaba sorusu sorulmaya başladı. Acaba geri dönüş başlıyor mu? Soluksuz yükselişe düzeltme mi geliyor? Lakin, dün de bültenimizde belirtiğimiz üzere, tahvil faizlerinde yükseliş, borsalarda satış, her ne hikmetse, ABD dolarında değerlenmeye neden olmamış! Yani kısa bir düzeltme ardından piyasalar kaldığı yerden oyuna geri dönmüş. Anlaşılan o ki, piyasalar halen daha devam eden merkez bankası desteği (bol ve ucuz para), ılımlı bir şekilde artan ve piyasaları üzmeyecek enflasyon ve son yılların en iyi büyümesini kaydetmesi beklenen küresel ekonomiye paralel hisse senedi piyasalarına hücum etmeye devam edecek. Balon tarzı bir görünüme ulaşan, düzeltmesiz dim dik yükselen borsaların, tarihin en yüksek seviyesine çıkan türev ürünlerine paralel bir noktada patlayacağından endişe ediyoruz. Lakin, piyasalar miyop olduğundan, hazır su akmaya devam ederken, testiyi doldurmaya devam etmek isteyeceklerdir.



Dün akşam sonuçlanan FED’in olağan toplantısında beklenildiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmezken, toplantı ardından yayımlanan kısa bildiri notunda, kullanılan tonun bir kademe daha sertleştiği (şahin) görülüyor. Enflasyonun bu yıl yükselmeye devam edeceğini belirten FED, faiz artırım konusunda daha fazla artım ihtiyacı olabileceğine değinmiş. FED toplantısı ardından, Mart ayında 25 baz puanlık faiz artırımını artık kesin gözüyle bakılıyor. Yukardaki paragraf ile dün akşamki FED toplantısını birleştirdiğimde, piyasa tepkisinin daha sert olmasını beklerdik, lakin, piyasaların vurdumduymaz bir tona sahip olduklarını görüyoruz.



Daha dün yılbaşı modundayken, 2018 yılının ilk ayı da bitmiş oldu! Şubat’ın ilk işlem gününde, piyasaların gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI rakamları ve ABD imalat sanayi ISM verisi bulunuyor. Türkiye cephesinde ise TÜİK’in resmi enflasyon verisi öncesinde bugün açıklanacak İTO İstanbul enflasyon rakamları takip edilebilir. Her ayın ilk Cuması olduğu üzere, gözler yarın ABD’de açıklanacak resmi istihdam raporunda olacaktır. Manşet veriden ziyade, gözler, alt kalemlerde olan saatlik ücretler yani enflasyonun artıp artmadığını arayacaktır.



USD/TL kuru baş döndürücü ve halen daha yön arayan bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Bir önceki haftanın ilk günü, Afrin operasyonun başlaması ile 3,85 seviyesini test eden kur, aynı hafta içerisinde 3,71 seviyesini de test etmesi ardından bu hafta 3,74 – 3,80 geniş aralığında adeta dalgalanıyor. Teknik analizden biraz sıyrılarak, temel olarak gidişatı okuduğumuzda (bu konuyu yakında detaylı irdeleyeceğim) görülmesi durumunda, 3,68 – 3,75 geniş aralığının döviz ihtiyaçlarını karşılamak adına makul seviyeler olmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Sterlin cephesinde, 1,33’lü seviyelerden alınan uzun pozisyonlar 1,43 seviyelerine kadar ilerleyerek beklentimizi de aştı. Sterlin halen daha Brexit öncesinde göre ucuz gibi görülse de, artan cari açık, artan bütçe açığı, düşük seyreden büyüme ve halen daha tam olarak çözülemese de Brexit belirsizliği nedeniyle, bir düzeltmenin gelebileceğini düşünmeye başladık.



Bültenimizin tonu bir kademe de olsa temkinliliğe döndü. Gelişmeleri temel ve teknik olarak değerlendirmeye / irdelemeye devam edeceğim.



