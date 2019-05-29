Dün TL olumlu yönde ayrıştı

- Son dönemlerde alıştığımız aksine, TL ve TL cinsi yatırım araçları dün gelişmekte olan ülke piyasalarından pozitif ayrıştı. Dolar endeksinin değer kazandığı, Güney Afrika Randı’nın %2 düştüğü bir günde, TL’nin olumlu yönde ayrışmasının arkasında mutlak surette bir haber olması gerekiyor
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 teslimatının Haziran ayına yetişmeme ihtimalinin altını çizerken, teslimatının önümüzdeki aylarda gerçekleşeceği yer veridi
- Söz konusu hava savunma sisteminin alınmasına karşı çıkan ve yaptırım kartını gösterme tehdidinde bulunan ABD’nin, teslimatın gecikmesinde bir rolü olup olmadığını henüz bilemiyoruz. Yine de, S-400’lerin Haziran’da gelmeyecek olması piyasalar açısında olumlu bir haber olarak algılandı
- S-400 teslimatının gecikmesi ile, Ekim-Kasım aylarında NATO bünyesinde oluşturulacak çalışma grubunda konunun tekrar ele alınacağı ve ABD-Türkiye hatta NATO ilişkilerini zorlayan sürecin bir anlaşma zemini üzerinde ele alınacağı beklentisi piyasa kulislerine yansıdı
- Ezcümle, Bakan Akar’ın açıklamalarını Türkiye ABD arasında devam eden limoni ilişkileri yumuşatacak kıvamda yorumlamayı tercih eden piyasa, ya da belki de bir tutam da olsa iyimser habere muhtaç olan ve çok satılan Türk Mali piyasaları, dün kısa süreliğine de olsa nefes aldı
- Neredeyse Ocak 2018’e göre bakarsak, %40’dan fazla değer kaybeden Türk Lirası’nın yabancı yatırımcı nezdinde, risklerin azalması veya bir hikaye yaratılması noktasında cezbedici olabileceğine kesin gözüyle baksak da, bir ürünün fiyatı çok düştü diye değil, artacak diye alındığını unutmamak gerekiyor
- Geçen hafta birkaç kez 6,13 seviyesini test eden ama bir türlü 6,13 üzerinde gecelik kapanış yapamayan USD/TL kuru, hafta içinde 6,05’li seviyelerde dengelendikten sonra dün akşamüzeri psikolojik 6 seviyesinin altını geçici de olsa test etti
- Halen daha büyük resimde, yavaşlamaya yüz tutmuş ve soğuyan Türkiye ekonomisi, ABD ile devam eden engebeli ilişkiler, TCMB’nin azalan rezervleri, son dönemde yasaklayıcı, zorlaştırıcı, maliyet artıcı ve caydırıcı yönde döviz alımlarına karşı geliştirilen politikaların gölgesinde yaklaşan İstanbul seçim süreci takip ediliyor
- EUR/GBP
Her ne kadar Sterlin cephesinde pozisyon almak, bu kadar kuru gürültü ve belirsizliğin olduğu bir ortamda macera aramak olarak görülse de, bir noktada Sterlin’in yeniden hak ettiği seviyelere geri döneceğini düşünüyoruz. Anlamlı her düşüşte portföylere ölçülü miktarda Sterlin eklenmesinin doğru bir strateji olacağını ön görüyoruz. Ne de olsa, yukarda da değindiğimiz üzere, bir ürün çok ucuzladığı için değil, ileride değeri artacağı için satın alınır
Şu anda iki sorunlu para birimi olarak ön plana çıkan EUR/GBP paritesinde teknik göstergeler, Sterlin’in EUR karşısında aşırı satıldığına işaret ediyor. 0,8830 seviyesinden EUR satıp Sterlin uzun pozisyondayız. İlk kar al bölgemiz 0,87 ; zarar kesi ise 0,8865 seviyesine yazdık
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