DPÖ'den 38 yatırım projesine teşvik belgesi

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı (DPÖ) 2016 yılında sanayi, turizm ve öğrenci yurdu alanlarında 38 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini, tamamlanacak projelerle 1 Milyar TL’yi aşkın sabit sermaye yatırımının hayata geçeceğini duyurdu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 47/2000 sayılı Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, teşvik alan 38 yatırım projesinin 19’u yurt, 11’i sanayi, 7’si turizm ve 1’i sağlık sektörüne yönelik.

“SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ YAKLAŞIK 910 MİLYONU TURİZME”

Verilen bilgiye göre, 2016’da verilen 38 teşvik belgesi sonucunda tamamlanacak yatırımlarla 1 milyar 107 milyon 189 bin 161 TL tutarında sabit sermaye yatırımı hayata geçecek.

Bu sabit sermaye yatırımlarının 909. 8 milyon TL’si turizm, 141,8 milyon TL’si öğrenci yurdu, 45,4 milyon TL’si sanayi ve 10 milyon TL’si de sağlık yatırımlarına harcanacak.

EN FAZLA YATIRIM LEFKOŞA’YA.... İKİNCİ SIRADA GİRNE, ÜÇÜNCÜ SIRADA GÜZELYURT VAR

38 yatırımın 17’si Lefkoşa’da, 4’ü Gazimağusa’da, 8’i Girne’de, 6’sı Güzelyurt’ta ve 3’ü de İskele’de.

7 turizm projesiyle, sektöre yaklaşık 4 bin 410 yeni yatak ilave olacak, 38 yatırımın hayata geçmesiyle yaklaşık 1,887 yeni istihdamın sağlanması öngörülüyor.

38 PROJENİN 11’İ SANAYİYE

Başbakanlığın verdiği bilgiye göre, teşvik belgesi alan 38 projenin 11’i sanayi sektöründe.

Bunlar arasında sebze meyve paketleme tesisi, konfeksiyon üretim tesisi, cam işleme tesisi, çelik konstrüksiyon işleme tesisi, peyniraltı suyu geri dönüşüm ürünleri tesisi, karo üretim tesisi, ahşap doğrama ve alüminyum doğrama tesisi gibi projeler var.

“TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSKELE, GÜZELYURT VE LEFKE’DE YÜZDE 200, LEFKOŞA, GAZİMAĞUSA VE GİRNE’DE YÜZDE 100 YATIRIM İNDİRİMİ OLACAK”

Başbakanlık açıklamasında, teşvik belgesi almaya uygun bulunan projeler bir takım avantajlardan yararlanacağı da kaydedilerek, avantajlar şu şekilde sıralandı:

“Teşvik belgeli yatırımlarda İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde yüzde 200, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de ise yüzde 100 yatırım indirimi uygulanmaktadır. İthal edilecek veya yerli üretimi bulunan inşaat malzemesi, demirbaş, mefruşat, makine teçhizatta gümrük ve fon muafiyeti ve ayrıca yüzde 0 KDV oranı uygulanmakta, bina ve inşaat ruhsatından ise muafiyet sağlanmaktadır.”