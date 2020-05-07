Dövizin ateşi düşmüyor

Dolar 7.19, Euro 7.79, Sterlin ise 8.90 oldu

Döviz durmak bilmiyor. Dolar 7.19, Euro 7.79, Sterlin ise 8.90 oldu!

Küresel çapta dolar talebi son dönemde Türk Lirası ve birçok gelişen ülke para birimine baskı yapmaya devam ediyor.

Güne 7,06 seviyelerinden başlayan dolar/TL, 7,19 seviyelerini gördü. Kur, 2018’de görülen 7,23’lük rekor seviyeye biraz daha yaklaştı.

Güne 7,66 seviyelerinden başlayan Euro/TL 7.75’e çıktı.

Sterlin ise 9 8.90 civarında seyretti.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs’ta en çok kullanılan yabancı para birimlerinin başında gelen sterlindeki bu yükseliş karşısında vatandaş çaresiz. Koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan büyük darbe alan vatandaşlar şimdi de Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne erimesi nedeniyle batma noktasına geldiklerini söyledi.

Ülkede TL ödenip, ev kirası, okul harcı, banka taksiti gibi ödemelerini Euro, dolar ya da sterlin üzerinden yapan vatandaşlar kara kara bu durumla nasıl baş edeceğini düşünüyor.

13 Mart 2020 döviz rakamları Dün döviz rakamları

Dolar 6.27 7.19

Euro 7.00 7.79

Sterlin 7.86 8.9