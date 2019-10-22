Dövizin ateşi dün yine yükseldi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük analizi şöyle:
- ABD Başkan yardımcısı Pence ile Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında varılan ateşkes protokolünün olumlu etkilerini geçen haftanın son 2 iş gününde hissettik
- Türk insanının barometresi konumunda olan USD/TRY kuru, kamu bankalarının TL’yi desteklemek için yoğun çaba göstermeleri ardından 5,94’lü seviyelerden Cuma günü 5,76 seviyesine kadar gerilemesinin ardından dün yeniden “ateşlendi”
- Her ne kadar Türkiye Cumhuriyet ile Beyaz Saray arasında bir mutabakata varılsa da, ABD cephesinin en etkili oyuncusu olarak gördüğümüz Kongrenin henüz yaptırım tehdidinden vaz geçmediğinin altını çizmek gerekiyor
- Hatırlanacağı üzere, Suriye’ye askeri harekat başlamadan önce, Cumhuriyetçi Senatör Graham ve Demokrat meslektaşı Hollen imzalı, Türk enerji sektöründen, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal varlığına, orda da Türkiye Hazinesinin borçlanma enstrümanlarını ABD’li kurumların alamamasına varan oldukça sert yaptırımlar serisinin Temsilciler meclisinde masa üzerinde beklediğini görüyoruz
- ABD Hazinesine bağlı en etkili kurumu olan OFAC’ın (yabancıların mal varlığı kontrol ofisi) Halkbank aleyhine dosyaladığı raporu şimdilik görmezden gelen Başkan Trump üzerinde baskıların yeniden arttığını görüyoruz. ABD'de savcılık makamı geçen hafta Halkbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlamış ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıklamıştı
- Not edelim ki, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Halkbank’ı ABD’deki dava ardından kredi notunu negatif izlemeye aldığını duyurdu.
- analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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