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"Dövizin artmasıyla kamu maliyesine ciddi bir yük binecek"

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UBP Milletvekili Ersin Tatar, Kamu Maliyesi konusunda yaptığı konuşmada, dövizin artmasıyla kamu maliyesine ciddi bir yük bineceğine işaret ederek, bütçede yüzde 5 olarak öngörülen hayat pahalılığı oranının, yüzde 15  oranında olacağının öngörüldüğünü, bu yüzde 10 fazlanın ise bütçede ciddi bir sıkıntı yaratacağına kaydetti

"Dövizin artmasıyla kamu maliyesine ciddi bir yük binecek"
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. 

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00'de toplanan Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde güncel konuşmalar bulunuyor. 

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bugünkü toplantıda sunuş olmadığını belirterek, 62. madde uyarınca UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın Kamu Maliyesinde gelinen son durum hakkında konuşma istemi olduğunu söyledi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman  da bu konu üzerinde söz alarak, Tatar’ın Kamu Maliyesinin son durumuyla ilgili konuşmasını geçen hafta yapacağını, konunun denetim gününde istenseydi 1. sıraya girebileceğini söyleyerek, konunun 62. maddenin özüyle ilgili olmadığını söyledi.

Başbakan Erhürman, konunun muhalefetin söz hakkının kısılmasıyla ilgili olmadığını belirterek, bugün muhalefet milletvekilleri arasında denetim konuşması yapacak bir çok kişi olduğunu ifade etti.

Erhürman,Tatar’ın konuşma talebinin 62. maddenin ruhuna uygun olmayan bir şekilde değiştirilmesine de neden olabileceğine işaret ederek, “geçen hafta yapamadığınız konuşmayı sıraya koysaydınız, zaten birinci sırada olacaktı” dedi. 

Meclisin geç açılmasını da eleştiren Başbakan Erhürman, yasanın olmadığı günlerde de meclisin saatinde açılmasının önemine işaret etti.

TATAR

Başbakan Erhürman’dan sonra söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, Kamu Maliyesi konusunda yaptığı konuşmada, dövizin artmasıyla kamu maliyesine ciddi bir yük bineceğine işaret etti.

Bütçede yüzde 5 olarak öngörülen hayat pahalılığı oranının, yüzde 15  oranında olacağının öngörüldüğünü, bu yüzde 10 fazlanın ise bütçede ciddi bir sıkıntı yaratacağına işaret etti.

Maliyenin dengeyi bulmak için ciddi anlamda çalışma  yapması gerektiğini vurgulayan Tatar, halkın her geçen gün fakirleştiğini belirtti.

Vergi dilimlerinde yeni düzenlemelerle, vatandaşlara rahatlama getirilebileceğini söyleyen Tatar, meclisin geç açılması konusunda ise saat 9.00’dan bu yana burada olduklarını, meclisin saat 10.00’da açılabileceğini, nisabın sağlanmasına katkı koyduklarını söyledi.

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