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Dövizdeki kısıtlamalar kaldırıldı

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Merkez Bankası, döviz kabulündeki kısıtlamaları kaldırdı

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Dövizdeki kısıtlamalar kaldırıldı
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KKTC Merkez Bankası, bazı yabancı ülke banknotlarının kabulündeki kısıtlamaları kaldırdı.
Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Türk Lirası (TL) dışındaki yabancı ülke banknotlarının Merkez Bankasınca kabulünün yurt dışındaki muhatap kurumların söz konusu banknotları teslim alma şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğu ve banknotların dövize ve dolayısıyla yatırıma dönüştürülebilmesi için bu banknotların yurt dışındaki muhataplara teslimi gerektiği hatırlatıldı.
Merkez Bankası açıklamasında şunlara yer verildi:
“Nitekim Bankamız nezdindeki tedavülden kalkmış, fiziki parça kaybına uğramış, kısmen de olsa yanmış, kirlenmiş, yıpranmış, boyalı ya da kimyasal madde bulaşmış yabancı ülke banknotlarının, muhataplarımızca kabulünde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 21 Aralık 2017 tarihinden itibaren Bankamızca kabul edilmeyeceği kamuoyuna duyurulmuştu. 
Doğrudan Bankamız sorumluluk alanında olmamakla birlikte, iş dünyasının ve halkımızın mağduriyetinin giderilebilmesi için süregelen zaman içerisinde ilgili muhataplarımızla sorunun çözümüne yönelik görüşmeler yapılmış ve çözüme yönelik sınırlı da olsa ilerleme sağlanmıştır. 
Bu itibarla tedavül oranı yüksek Euro, Amerikan Doları ve İngiliz Sterlini cinsinden banknotların Bankamızca kabulündeki kısıtlamalar kaldırılmış olup, tahsil ve tediyesinin yapılacağı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
 

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