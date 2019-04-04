Dövizdeki dalgalanma devam ediyor

- Dün hem KKTC hem de Türkiye’de açıklanan enflasyon rakamları, fiyatların yükselişe geçtiğine işaret ediyor. Türkiye’de manşet TÜFE enflasyonu, tanzim satışlara rağmen, gıda enflasyonun gölgesinde %19,71 seviyesine yükseldi. Sadece gıda, Mart ayında %2,44; yıllık olarak ise %29,77 artış kaydetti. KKTC cephesinde de, enflasyonun Mart ayında yükseldiğini görüyoruz. Tüketici enflasyonu aylık bazda %1,33 ; yıllık olarak ise %29,26 artış kaydetti. Benzer bir şekilde, tüketicinin enflasyon sepetinde yer alan en önemli kalem olan gıda fiyatları aylık %0,40 artarken, yıllık ise %37,89 yükseliş kaydetti (bakınız grafikler)
- Yerel seçimlerin geride kalmasına rağmen, İstanbul özelinde devam eden belirsizlik, piyasalar cephesinde de hissediliyor. USD/TL kuru seçim sonrasında en düşük 5,47 seviyesini test etmesi ardından bu sabah 5,67 seviyesine yükseldi. Piyasalarda yerel seçimlerin siyasete etkisi, haftaya açıklanacak reform gündemi ve elbette Türkiye - ABD ilişkileri yakından takip ediliyor (bakınız grafik)
- Türkiye’nin yabancı nezdinde algısını yansıtan 5 yıl vadeli risk primi CDS, seçim öncesi 466 puana yükselmesi ardından 400 puan seviyelerinde yüksek seyrini korumaya devam ediyor. CDS primlerinin yüksek olması (mesela bir dönem yan kulvarımızda koşan Güney Afrika 182) borçlanma maliyetlerinin artmasına neden oluyor
- Piyasalar bir taraftan İstanbul’un netleşmesini, diğer taraftan ise yerel seçim sonrasında kabinede değişikliğe gelebileceğiyönünde piyasa fısıltılarını takip ediyor. Hatırlacağı üzere, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim gecesi yaptığı konuşmasında, önümüzdeki 4.5 yıl seçim olmayacağına dikkat çekerek, yapısal reform vurgusu yapmış, bu bağlamda da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımlar ile ilgili toplantısı merakla bekleniyor
- Her ne kadar içerde seçim, reform gündemi takip edilse de, dışarda ise F35 savaş uçaklarına ilişkin son gelişmeler ardından, ABD-Türkiye ilişkilerinin daha kötüye gidebileceği endişelerinin de arttığını not etmek gerekiyor. Dün açıklamada bulunan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşı çıkarken, NATO için büyük risk arz edeceğinin altı çizidi. Türkiye’nin F35 programından da çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ekledi. Piyasalar, S400 füze sisteminin, tıpkı Papaz Brunson krizinde olduğu üzere, ABD-Türkiye ilişkilerini gererek TL ve TL cinsi yatırım araçları üzerinde negatif fiyatlama yaratabileceğinden endişe ediliyor
- Bugün her hafta Perşembe olduğu üzere, TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerini takip edeceğiz. Bireylerin yaklaşık altı aydır aralıksız dövizde alım tarafında olması ve döviz mevduatlarının rekor seviyelere yükseltmesi, TL için kırılganlık arz ediyor. Haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, TCMB aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve Mart ayı reel efektif döviz kuru endeksi izlenecek. Yurtdışında ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek
USD/TRY
Seçimlerin atlatılması ardından henüz netleşmeyen İstanbul Büyük Şehir, piyasalar cephesinde bir miktar da olsa belirsizlik yarattı. USD/TRY kurunda, seçim öncesi ve sonrası test edilen (en tepe ve en yüksek) seviyelerin en kritik düzelteme bölgesi olan 5,64 civarında kurun yön aradığını görüyoruz. Piyasa tansiyonunun artması durumunda, yukarda yeniden 5,85 seviyesine doğru bir atak; olası iyimser gelişmelerde ise ağıda kademeli olarak 5,5750 ; 5,51 ve 5,43 ve formasyon hedefi olarak 5,30 takip edilebilir. Şimdilik gelişmeleri takip etmek üzere kenarda bekliyoruz.
Kaynak: Reuters
DPÖ – KKTC Enflasyon
- KKTC Devlet Planlama Örgütü verilerine göre, tüketici enflasyonu Mart ayında aylık bazda %1,33 ; yıllık olarak ise %29,26 artış kaydetti (Şubat %28,67)
Enflasyonun alt kalemlerinde, bir önceki aya göre ana harcama grupları arasında Alkollü İçecekler ve Tütün, Giyim ve Ayakkabı, Haberleşme gruplarında gerileme görülürken, geriye kalan 9 grupta yükseliş yaşandı. Aylık bazda, en yüksek artış %4,27 ile Lokanta ve Oteller grubunda görülüyor. Tüketicinin enflasyon sepetinde yer alan en önemli kalem olan gıda fiyatları aylık %0,40 artarken, yıllık gıda enflasyonu ise %37,89 yükseliş kaydetti.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiş.
Konunun biraz da magazin tarafından bakarsak: En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %58.31 Üzüm, %48.02 Erik ve %43.07 Kabak olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %.40.83 Bakla, %28.05 Salatalık ve %27.55 Bezelye olmuş
Kaynak: DPÖ
TÜİK – TC Enflasyon
TÜİK verilerine göre, Mart ayında tüketici enflasyonu aylık olarak %1,03 ; yıllık olarak ise sınırlı artışla %19,71’e yükseldi (Şubat %19,67)
Endekste kapsam dahilinde olan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiş
Enflasyonun alt kalemlerinde, 12 ana harcama grubunun, %0,29 düşen haberleşme hariç, 11 inde, artış kaydettiğini görüyoruz. En yüksek artış aylık bazda %3,48 ile sağlık, %2,44 ile gıdada yaşanmış
TCMB’nin favori enflasyonu olarak takip ettiği ve kontrol edilebilir enflasyon olarak görülen “C” enflasyonu (çekirdek göstergeler) Mart ayında sınırlı da olsa iyileşme kaydetmiş: %17,53 (Şubat %18,12)
Enflasyonun yılın ikinci yarısında baz etkisi ile gerileyeceğini, yılın son çeyreğinde ise TCMB’nin faiz indirimine gideceğini tahmin ediyoruz
Üretici ile Tüketici arasındaki enflasyon makası 10 puan
Üretici cephesine yansıyan enflasyona baktığımızda ise, aylık üretici enflasyonunun Mart ayında %1,58 arttığı ve yıllık enflasyonun hafifçe yükselerek %29,64 seviyesine geldiğini görüyoruz. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin, üreticinin girdi maliyetini yukarı çektiğini görüyoruz
Üretici ile tüketici arasındaki tarihsel korelasyonun son aylarda kaybolduğu ve makasın açılmaya devam ettiğini not etmek gerekiyor. Bu bağlamda, tüketimin sınırlı seyretmesi nedeniyle, üretici kendisine yansıyan enflasyonu tüketiciye yansıtamıyor
Türlü ve Aşure yapma enflasyonu Mart ayında da tırmanmaya devam etti
Tüm ülkelerde olduğu üzere, Ayşe Teyzeler’in enflasyon sepetinde en önemli kalem olan gıda, Mart ayında %2,44; yıllık olarak %29,77 artış kaydetti
Biraz daha detaya inersek, her ay düzenli olarak hesapladığımız türlü yapma maliyetinin, Mart ayında yıllık bazda %97,79 arttığını not etmek gerekiyor (son 5 yılda %225,5)
Benzer bir şekilde, aşure yapma enflasyonu da Mart ayında yıllık olarak %23,06 arttığını hesaplıyoruz (son 5 yılda %97,9)
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