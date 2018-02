Dövizde gerileme sürüyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Küresel piyasalarda hava yeniden kademeli olarak iyimsere döndüğünü görüyoruz. Türk mali piyasaları da haliyle yurtdışı iyimser havaya kayıtsız kalamıyor. Hatırlanacağı üzere, Şubat başında küresel piyasalarda yaşanan ve tedirginlik yaratan ciddi satış baskının bir düzeltme olduğuna kanaat getirilmesi ardından kayıpların büyük bir bölümü telafi edildi. Havanın tedirginlikten, temkinli iyimserliğe dönmesi ile, hisse senedi piyasalarının genele yayılan yükselişi dün yurtiçine de yansıdı: BIST100 endeksi günü % 1,1 yükselişle tamamladı. Kur cephesinde ise sıkışık bir seyrin yaşandığını görüyoruz. Türk mali piyasalarını vuran gerek içsel gerekse dışsal bir şok karşısında USD/TL kurunun hızla 3,8450 – 3,85 aralığına fırladığını; iyimser ortamda ise aşağılarda 3,7160 - 3,74 arasında alışların hızlandığını görüyoruz. Her ne kadar aşağıdaki grafikler bu anlattıklarımıza görsel olarak teyitlerse de, son günlerde kurun 3,78 seviyelerine iyice sıkıştığını da not etmek gerekiyor. 3,7160 – 3,85 arasındaki geniş bölgenin tabir caizse “gri” alan olduğunu düşünüyorum. Bandın geçildiği yöne doğru hareketin hızlanma ihtimali her geçen gün artıyor.

Küresel mali piyasaların modunun iyimsere dönmesi ardında garip olarak yorumlanabilse de, bugün FED’in yeni başkanı Powell’in Senato’ya yönelik yapacağı konuşmasının büyük bir rol oynadığını söylemek gerekiyor. Okuduğumuz pek çok yurtdışı kaynaklı rapora göre, Powell’in, selefi olan Yellen’in yani FED’in bir önceki başkanın çizgisinden devam edeceğine büyük ihtimal veriliyor. Bu bağlamda, bugün Kongre karşısındaki konuşmasında, ekonominin iyi bir yolda olduğuna vurgu yapılacağı ve güçlü büyüme temasını ön planda olacağı ile birlikte piyasaların duymak istediği kademeli faiz artırımına da yer verileceğine büyük ihtimal tanınıyor. Hal böyle olunca, zaten iyimser olmak için fırsat arayan, negatif gelişmelere gözünü kulağını kapayan piyasalarda hava son günlerde olabildiğince iyimser. 49 ülkenin borsa endeksini kapsayan MSCI dünya hisse senedi endeksi, Şubat’ın ilk haftasında yaşanan satıcılı hava ile 490 seviyelerine kadar gevşemesi ardından, dün 528 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Nerdeyse son 10 iş gününde % 7,5 dipten toparlanma yaşandı. Buna paralel, geçen hafta FED tutanakları ile % 2,95 seviyesine yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 2,85 seviyesine gerileyince, havanın da durumu haliyle güneşliye döndü. Bugün, bu iyimserliği Powell’in kamçılayacağı mı, yoksa bir miktar dengeleyeceği mi merakla takip edeceğiz. Powell’in konuşma metni 15:30’da yayımlanacak. Sunum ise 18:00’de başlayacak.

Powell’in yanısıra, sabah saatlerinde Almanya’da açıklanacak TÜFE enflasyonu, ABD’de ise tüketici güveni takip edilebilir.





USD/TRY kısa vade (4 saatlik)



USD/TRY kurunda kısa vadede sıkışma devam ediyor. Teknik anlamda aşağıda 3,7830 seviyesine önem arz ediyor. Aşağı yönlü geçilmesi durumunda 3,7650 seviyesine kadar gevşeme görülebileceğini düşünmekle birlikte, 3,7830 seviyesinin tutması durumunda yukarda 3,7950 hedef olabilir.





Kaynak: Reuters





USD/TRY orta vade (günlük)



Çok kısa bakış açısından sıyrıldığımızda ise, teknik analizde pek çok rastlanan Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) formasyonunu andıran görüntü her geçen gün biraz daha güçleniyor. TOBO, teknik analizde yükseliş sinyali olarak okunuyor. En önemli teknik seviyeye yukarda 3,85. Geçilmesi durumunda bambaşka bir senaryo ile karşılaşacağız (hedef 3,98 olacak). Sağ omuzda 3,7389 ile dibinin çizildiğini düşünüyoruz. 3,7389 seviyesinin aşağısında ve 3,7160 altında bu formasyon geçerliliğini kaybedecektir