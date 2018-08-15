Dövizde düşüş devam ediyor

ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi odaklı olarak yükselen doların, ekonomik hamlelerin ardından düşüşe geçmesi sonrası yeni güne dolar/TL 6.44 seviyelerinden başladı. Şu dakikalarda dolar 6 liranın altına inerek 5,9870 seviyesinde işlem görüyor.

ABD ile yaşanan kriz ile yükselen dolar BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan önlemler sonrası sakinleşti. Haftanın ilk günü dalga boyu bu gelişmelere karşın yüksek olsa da dün bu rakam 6.50-6.40 arasına çekildi. TCMB'nin bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılar ile bir toplantı yapacağı haberi kurda iyimser havayı destekledi.

Dün 6.43 seviyesinden kapanan dolar/TL'de bu sabah geri çekilme hızla devam ediyor.

Kur, 6 liranın altın geriledi ve saat 10.20'de 5.98 civarında seyretti. Aynı dakikalarda euro/TL de 6.80 seviyesinden fiyatlandı.

Analistler Türk Lirası'nda spekülatif atakların sınırlandığını belirterek, fiyatlamalarda normalleşme sinyallerinin geldiğini belirtiyor.

Öte yandan Türkiye, ABD menşeili bazı ürünlere ek vergi getirdi. Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergi oranları iki kat artırıldı.