Dövizde çalkantı devam ediyor

Ara toplantı ile 300 baz puan faiz artırımı yapan akabinde döviz likiditesini artıracak pek çok önlem alan TCMB’nin, Londra çıkarmasında “enflasyonun yüksek gelmesi durumunda ilave adım atılabilir” söylemi piyasaların son günlerde ardında yatan ana itici güç olduğunu görüyoruz

Mayıs enflasyonun yüksek gelmesi ardından hafta başı 4,66’lı seviyelerden 4,58’e çekilen ve günlerdir 4,63-4,66 aralığından satışlar karşılaşan USD/TL kuru, dün faiz artırım beklentilerinin iyice artması ile 4,54 seviyesine varan bir gevşeme kaydetti

TCMB'nin bugün TSİ14:00’de düzenlenecek olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklenen 50-100 baz puan arası (politika faizinde) artırım öncesinde döviz piyasasındaki hareket dün tahvil ve hisse senedi piyasalarını da kısmen sakinleştirdi

Altın çizerek söylemek gerekiyor, piyasa tahminlerinin ortalamasını, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizinin 75 baz puan artırılacağı yönünde. Bu beklentinin de kuru 4,54 seviyesine kadar itmesi beklentinin fiyatlara yansıdığını düşündürüyor (bakınız grafik)

Eğer temel argüman enflasyonda yükselişe karşı adım atmaksa, TCMB’nin önümüzdeki 3 ay boyunca (baz etkisi nedeniyle) işinin oldukça zor olacağını düşünüyoruz keza enflasyonun yakın bir vadede % 14 seviyesinin aşacağına kesin gözüyle bakıyoruz

Bu minvalde, her yüksek gelen enflasyon ardından TCMB’den yeni bir faiz artırım beklentisi oluşacaktır. Bizim temel senaryomuz, atılan peş peşe adımların etkisinin görülmek isteneceği ve bu ayki toplantının bu bağlamda pas geçileceği yönünde oluşuyor

Bu görüşten hareketle, beklentilerin altında bir faiz artırımı (ya da faizlerin sabit bırakılması) USD/TL kurunu yeniden enflasyon verisi öncesi test edilen 4,63 - 4,66 bandına itebileceğini; beklentinin üzerinde bir adımın ise (100 baz puan veya daha yüksek) USD/TL kurunu 4,45 seviyesini itebileceğini düşünüyoruz

Dün EUR/USD paritesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) kaynaklı gelişmeler yaşandı. ECB’den gelen şahince açıklama sonrasında EUR/USD paritesi 1,18 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti. Kısa vadede 1,1840 hatta 1,20 seviyesine varan bir düzeltme hareketi olabilir

Yurt dışı cephede ise iyimserlik korunuyor. Güçlü Amerikan verileri ardından borsalar yükselmeye devam ediyor. Bugünün veri takvimi göreceli olarak sakin. Haftaya FED toplantısı yakın vadedeki en kritik gündem maddesi olarak ön plana çıkıyor



USD/TRY cephesinde 4,54 seviyesi önem arz ediyor



TCMB’nin bugün düzenleyeceği olağan PPK toplantısı öncesinde USD/TL kurunun günlerdir devam eden 4,63-4,66 aralığında gelen satışlara daha fazla karşı koyamayarak dün gece saatlerinde 4,54 destek seviyesine kadar gevşediğini görüyoruz.



Teknik anlamda önemli bir seviye olan 4,54’ün (3 numara) aşağı yönlü geçilmesi ile aşağıda (2 numara) 4,45 seviyesinin gündeme geleceğini göz ardı etmiyoruz.



Elbette gözler TSİ14:00’da TCMB’nin olağan PPK toplantısında olacaktır. Piyasanın beklentisinin politika faizinde 75 baz puan artırım olduğu ve bu beklentinin fiyatlara girdiğini söyleyebiliriz. Daha düşük bir faiz artırımı veya toplantının pas geçilmesi durumunda, yukarda yeniden 4,63 – 4,66 aralığına doğru bir hareketin önünü açılabileceğini not edelim.





Kaynak: Reuters





EUR/USD paritesinde Avrupa Merkez Bankası etkisi



Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen şahin açıklamalar sonrasında EUR/USD paritesi hızlı bir yükseliş kaydederek 1,18 seviyesine dayandı. İtalya, İspanya gibi temel sorunlarla boğuşan öte yandan Almanya’da yükselen enflasyon nedeniyle zorlu bire süreçten geçen Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta niceliksel gevşemenin bitişini tartıştıklarını ortaya koymaları, EUR/USD paritesini 1,18 seviyesine kadar itti. Kısa vadede, teknik grafiklerde 1,1840 ve devamında 1,20 seviyesinin gündeme gelebileceğini göz ardı etmesek de, temel manada ABD – Avrupa faiz makasına yenik düşen, ABD’nin büyümesi, yaklaşan enflasyon ve istihdam dinamiklerinin Avrupa genelinde (çevre ülkelerde) hissetmeyen EUR’nun işinin pek de kolay olmayacağını düşünüyoruz. Daha önceden pek çok kez tanık olduğumuz üzere, olağan faiz toplantıları öncesinde nabız yoklayan ECB yetkililerinin toplantıları zaman kazandıracak şekilde pas da geçebileceklerini gördük. Bu bağlamda, kısa vadede arkasına iyi bir rüzgar alan EUR’nun 1,1840 ve 1,20’li seviyeleri hedefleyebileceğini düşünsek de, orta vadeli olarak 1,1460 seviyesine göz dikmeye devam ediyoruz.





Kaynak: Reuters





Borsa İstanbul teknik olarak ayı piyasasına girdi



Günlerdir gerek Fitch’in Türk bankalarının notunu indirim yönünde izlemeye aldığı haberi, gerekse devasa şirketlerden gelen yeniden yapılandırma istekleri, artan finansman maliyetleri, kambiyo zararları derken Moody’s’in de not indirimi için zemin kolladığı bir ortamda, BIST100 endeksi günlerdir süren düşüşünü daha da ileriye taşıdı.



Borsa analistlerine göre, nereden bakılırsa bakılsın, değerlendirmelerin Borsa’nın ucuz olduğuna işret ettiği söyleniyor. Lakin ucuzluğun da göreceli bir kavram olduğunu düşünüyoruz. 2 yıllık tahvilin % 18 seviyesini ; 10 yıllığın ise % 15,30 ile rekor kırdığı bir ortamda (borsanın rakibinin faiz olduğu düşünülürse) aşağıda daha gidilecek yol olduğunu düşünmek pek de yanıltıcı olmayacaktır.



Son 1 yılın en düşük seviyesine gerileyen BIST100 endeksinde Ocak 2018 zirvesine nazaran düşüş dün itibarı ile % 22 oldu