Döviz yükselmiyor, uçuyor!

Döviz rekor üstüne rekor kırıyor. Sterlin 8.35’e, Euro, 7.50’ye, Dolar 6.56’ya uçtu. Ekonomi adeta yerle bir oldu. İş dünyasında ve vatandaşlarda büyük korku ve endişe hakim

Sterlin: 8.35

Euro: 7.50

Dolar: 6.56

!!!!!!!!Yanlarına para birimlerinin logolarını koy!!!!!!!

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı hızla devam ederken döviz kurlarındaki yükseliş dur durak bilmiyor.

Dolar, Euro ve Sterlin rekor üstüne rekor kırıyor. Ülkede her sektörü ilgilendiren ve ciddi sıkıntılar yaratan Sterlin dün 8.35 TL’yi gördü. Euro ise 7. 50 TL oldu. Dolar ise 6.56’ya fırladı.

Döviz kurlarında meydana gelen artış, Türk Lirası ödenip döviz taksiti olanların bütçesini zorluyor.

Taksitlerini ödeyebilmek için dişinden tırnağından arttıran vatandaşın cebinde, ay ortasında mutfak masrafına bile yetecek kadar para kalmıyor.

Dövizdeki yukarı doğru seyir, KKTC’de döviz ile iş yapan insanların da cebini yakıyor.

İthalatı döviz üzerinden yapan iş insanları, kurlardaki artışa bağlı artan maliyeti ürünün satış fiyatlarına yansıtıyor. Piyasadaki pahalılık nedeni ile vatandaş, mecburi olmadıkça ilaç bile satın almıyor. Vatandaş, ekonomik kemerini sıktıkça sıkıyor, esnaf da kan ağlıyor.

Türk Lirası’nın yabancı para karşısında bu denli erimesi ekonomiyi de yerle bir etti.

Kredide Türk Lirası’ndaki aşırı faiz oranı nedeniyle risk alarak döviz borçlanan vatandaşlar, ciddi sıkıntılarla karşı karşıya.

Vatandaşlar hem borç nedeniyle zor günler geçiriyor, hem de ülkede neredeyse tüm sektörlerde hakim olan sterlinin yükselmesi alım gücünü düşürüyor.

Vatandaşlar, KKTC hükümetinin elinde olan kısıtlı manevra kabiliyetinin de farkında. Ancak bir an önce hükümetten bir takım önlemleri hayata sokmasını istiyor. Vatandaşlar, “Ya hükümet bazı noktalara müdahale yapar ya da biz batma noktasına geliriz” diye isyan ediyor.

Dövizdeki artış nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların öncelikli derdi geçim. Dört gözle kurların yeniden düşmesini bekleyen vatandaşlar, “Ancak evinin kirasını ödüyor ve taksitleri yatırabiliyoruz. Mutfağa bile artık para kalmıyor. Yükselen kurlar hayatımız kararttı. İşin içinden çıkamaz hale geldik” diye isyan ediyor.