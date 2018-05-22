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Döviz tutulamıyor

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Dolar 4,58, Euro 5,41, Sterlin ise 6.14’ü gördü

Döviz tutulamıyor
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Dolardaki küresel güçlenme eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılaması nedeniyle döviz yeni haftaya rekorla başladı. 
Dün sabah bankalararası piyasada dolar/TL4,59’a çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolar daha sonra 4,58 civarında hareket etti.

Euro/TL de 5,41 ile rekorunu yeniledi. Euro akşam saatlerinde ise 5,39'ın üzerinde hareket etti. Sterlin ise 6.14 olarak seyretti.

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki kez daha faiz artırımına gidebileceği beklentisi dolarda güçlü bir değerlenme eğilimi yaratırken bu eğilim gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bırakıyor.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi beş ay sonra ilk kez 94 seviyesine yükseldi. 

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