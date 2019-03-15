Döviz mevduatları tüm zamanların zirvesinde

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.



İngiltere Parlamentosu; dün akşam gerçekleşen 3.oylamada, İngiltere’nin AB’den ayrılması için takvimlendirilen son tarih olan 29 Mart’ın ötelenmesine 202'ye karşı 412 oyla karar verdi

Başbakan May’, AB ile mutabakata vardığı taslak Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosuna 20 Mart’tan önce bir kez daha oylanmak getirmeyi planladığını okuyoruz. Başbakan May, zamanın daralmasının avantaja çevirerek onay almak için çaba sarf edecek. Gelişmelere karşısında GBP/USD paritesi 1,3380 ile son 9 ayın zirvesini test ettikten sonra 1,3250 ile dalgalı seyrini korumaya devam ediyor

korumaya devam ediyor Brexit serüveninde anlaşmasız bir Brexit istenmemesi, gerek Sterlin gerekse de Euro açısında olumlu bir gelişme . EUR/USD paritesi Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişleme adımı ile 1,11’li seviyelere inse de, yeniden 1,13 seviyesinin üzerine attı

. EUR/USD paritesi Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişleme adımı ile 1,11’li seviyelere inse de, yeniden 1,13 seviyesinin üzerine attı Yurtdışından devam edersek… Uzun bire süredir piyasaların dikkatinde olan ABD-Çin ticaret müzakerelerinde ilerlemenin devam ettiğine yönelik haberler okuyoruz . Sabah saatlerinde Asya piyasalarında hâkim renk yeşil

. Sabah saatlerinde Asya piyasalarında hâkim renk yeşil Dün Türkiye cephesinde açıklanan 3 önemi veriyi inceledik. Sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda %7,3 daralırken , dipten dönüş sinyali verdi . Öte yandan, TCMB’nin açıkladığı Mart ayı beklenti anketi verilerine göre, orta vadeli enflasyon beklentilerinde düşüş sürüyor (12 ay sonrası enflasyon beklentisi %15,47’den %15,24’e, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi %12,10’dan %11,80’e geriledi) (bakınız grafikler)

, . Öte yandan, verilerine göre, (12 ay sonrası enflasyon beklentisi %15,47’den %15,24’e, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi %12,10’dan %11,80’e geriledi) (bakınız grafikler) Yurtiçi yerleşiklerin döviz ile aşkı devam ediyor . TCMB verilerine göre, yurtiçi gerçek kişilerinin döviz mevduatları 104,1 milyar dolar ile Nisan 2016 zirvesine yükseldi (tüm zamanların zirvesi). Gerçek kişilerin döviz alımlarının devam etmesi, ters para ikamesi olarak algılanarak kırılganlık yaratıyor (bakınız grafik)

. TCMB verilerine göre, yurtiçi Gerçek kişilerin döviz alımlarının devam etmesi, ters para ikamesi olarak algılanarak kırılganlık yaratıyor (bakınız grafik) USD/TRY kuru haftalık bazda bakıldığında, yükselişini kesintisiz bir şekilde altıncı haftaya taşıdı . Teknik manada, 5,4850 seviyesinin üzerinde, yükselişin ivme kazanmasını bekliyoruz. Yukarda ilk önemli seviye 5,55. Olası aşağı yönlü harekette ise, 200 günlük basit hareketli ortalamaların geçtiği 5,44 seviyesi destek görevi üstlenecektir. Döviz piyasası yavaş yavaş yükselirken, tahvil cephesinde ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi dün de 40 baz puan arttı . Ocak sonunda görülen %14,30 seviyesine nazaran gelinen %16,30 seviyesi, 200 baz puanlık artışa tekabül ediyor (önemli)

. Teknik manada, 5,4850 seviyesinin üzerinde, yükselişin ivme kazanmasını bekliyoruz. Olası aşağı yönlü harekette ise, 200 günlük basit hareketli ortalamaların geçtiği 5,44 seviyesi destek görevi üstlenecektir. Döviz piyasası yavaş yavaş yükselirken, . (önemli) Bugün içerde Aralık ayı işsizlik oranı ve Şubat ayı bütçe dengesi takip edilecek



TCMB Beklentisi Anketi



TCMB’nin beklenti anketi açıklandı. Basında yer alan yanlış haberi veya aktarımı düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Bu anket TCMB’nin beklentisi değildir. Bu anket, TCMB’nin piyasa profesyonelleri ile yaptığı beklenti anketidir.



Ankete göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %15,47’den %15,24’e gerilerken; 24 ay sonrası enflasyon beklentisi %12,10’dan %11,80’e geriledi. Enflasyon cephesinde ileriye dönük beklenen düzelme, beraberinde faiz indirimlerini de getirecektir. TCMB’nin Haziran ayı ile birlikte faiz indirimine gitmesini bekliyoruz. 2019 sonu USD/TL beklentisi hafif yükselişle 5,99’dan 6,06’a yükselirken, 2019 büyüme beklentisi %1,2 ile yatay seyretti.





Kaynak: TCMB





Sanayi Üretim Endeksi



TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi, takvim etkilerinden arındırılmış olarak, Ocak ayında %7,3 daraldı (Aralık %9,8). Verinin alt kalemlerinde, ana sanayi grupları bazında bakıldığında, dayanıklı tüketim malları dışında sanayi gruplarının geneline yayılan bir düşüşün sürdüğü görülüyor.



Genel olarak son dönemlerde büyümeye yönelik veriler açıklanan veriler incelendiğinde, ekonomik aktivitedeki daralmanın bir miktar ivme kaybetmekle birlikte devam ettiği görülüyor. Henüz söz etmek için erken olsa da, sanayi üretimi dibi görmüş ve dönmeye başlamış bir görüntü sergiliyor. İmalat sanayi tarafında, İstanbul Sanayi Odası ile Markit’in ortaklaşa açıkladığı PMI endeksi, Şubat ayında 44,2’den 46,4’e yükselerek kıpırdanma gösterse de, 11 aydır büyüme ile daralmanın ayrıştığı 50 eşik seviyesinin altında yer alıyor. Öte yandan, TL kredi büyümelerinde (13 haftalık ortalama) toparlanmanın başladığına, kısmen de olsa dipten dönüşün başladığı sinyalini veriyor.





Kaynak: TÜİK





Haftalık Para ve Banka İstatistikleri



Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan para ve banka istatistiklerini oldukça önemsiyoruz



Yurtiçi yerleşiklerin yatırım davranışına ışık tutan bu rapor, döviz alımlarının dokuzuncu haftada da hız kesmeden devam ettiğine işaret ediyor. Yurtiçi gerçek kişiler 01 Mart – 8 Mart haftasında 0,8 milyar dolar daha aldı. Dövizle işi olmayan Ayşe Teyze(ler)’nin 17 Ağustos 2018’e göre döviz tevdiat hesapları (DTH) 18 milyar dolar artış gösterdi (yılbaşına göre 7,5 milyar dolar). Dövizle işi olan tüzel kişilerin ise (finans kesimi dışındaki şirketlerin döviz açık pozisyonu yaklaşık 200 milyar dolar) söz konusu haftada 0,3 milyar dolar artış gösterdi (yılbaşına göre artış 3,2 milyar dolar)



Yurtiçi gerçek kişilerinin DTH’ları 104,1 milyar dolar ile Nisan 2016 zirvesi olan 104,1 milyar dolara gelerek tüm zamanların zirvesini test ettiğini görüyoruz. Gerçek kişilerin döviz alımlarının devam etmesi, ters para ikamesi olarak algılanarak kırılganlık yaratıyor.