"Döviz kuru tepe seviyesinde değil"

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türk mali piyasalarında biriken negatif enerjinin Mart ortasında iyice su üzerine çıkması ile, dün USD/TL kuru gündüz seansında psikolojik 4 seviyesinin üzerine çıkarak en yüksek 4,0150 seviyesini test etti

üzerine çıkarak en yüksek 4,0150 seviyesini test etti Türk Lirası’nın uzun bir süre 3,70 – 3,75 aralığında salındığı dönemi, döviz açık ve riskli pozisyonların kollanması ve hafifletilmes i için fırsat gördüğümüzü defalarca bu satırlar vasıtası ile paylaşmıştık

i için fırsat gördüğümüzü defalarca bu satırlar vasıtası ile paylaşmıştık TL’de devam eden zayıflığın arka planını aşağıda sıralamaya çalıştık. Seviye anlamında USD/TL kurunun tüm zamanların zirvesi olan 4,0375 ve devamında 4,08 seviyesini hedefleyeceğini düşünüyoruz

hedefleyeceğini düşünüyoruz TCMB’nin kuru kontrol altında tutmak adına faiz konusunda tepki vermesi beklentisi sıkılıkla telaffuz edilse de, aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, kurun gelmiş olduğu 4 seviyesinin henüz tepe seviye olmadığını düşünüyoruz

kuru kontrol altında tutmak adına faiz konusunda tepki vermesi beklentisi sıkılıkla telaffuz edilse de, düşünüyoruz ABD borsaları geceyi teknoloji hisselerindeki endişeler ile ufak çaplı düşüşler ile tamamlaması ardından sabah Asya piyasalarında iyimser bir görünüm hakim

Öte yandan, Batı aleminde yarın başlayacak Paskalya tatili nedeniyle likiditenin de yavaş yavaş azalmasını bekliyoruz

bekliyoruz Birazdan TÜİK’in açıklayacağı 4Ç2017 dönemi GSYH büyüme verisini takip edeceğiz . Büyümenin 2017 yılında % 7,5 seviyesinde açıklanması bekleniyor (beklendiği için piyasa yansıması olmamasını bekliyoruz)

. Büyümenin 2017 yılında seviyesinde açıklanması bekleniyor (beklendiği için piyasa yansıması olmamasını bekliyoruz) Türkiye büyüme verisi yanı sıra İngiltere büyümesi (% 0,4); Almanya’da işsizlik oranı ve TÜFE enflasyonu (%1,7), günün ikinci yarısında ABD kişisel gelir ve harcama verileri, FED’in yakından takip ettiği PCE enflasyonu (önemli aylık % 0,2 ; yıllık % 1,6 artış bekleniyor) ve tüketici güven endeksi günün makroekonomik veri takvimini teşkil ediyor

(% 0,4); ve (%1,7), günün ikinci yarısında (önemli aylık % 0,2 ; yıllık % 1,6 artış bekleniyor) ve günün makroekonomik veri takvimini teşkil ediyor Her hafta Perşembe günü açıklanan TCMB’nin para ve banka istatistikleri, yurtiçi yerleşiklerin döviz kurunda yaşanan son yükselişe nasıl bir tepki verdiği yönünde önemli ip uçları sağlayacaktır



USD/TL kurunda 4,01 hedefimiz gerçekleşti. Ara seviye olarak 4,0375 ; akabinde ise 4,08 seviyesini takip ediyoruz



Bir tarafta Türkiye’nin oy hakkını büyümeden yana kullanması, enflasyonla mücadeleden vazgeçildiği algısının iyice oturması, ekonomiyi durma noktasından kurtarmak adına 2017’de alınan önlemlerin / tedbirlerin potansiyelin üzerinde büyümeye sebebiyet vermesi ardından ekonomide baş gösteren ısınma (zorlama), yan etki olarak büyüyen cari açık, artmaya başlayan bütçe açığı, çift hanelerde katılık gösteren enflasyon gibi ana ve gösterge kıvamında takip edilen makroekonomik parametrelerde yaşanan bozulma, bunların neticesinde gelen not indirimi, yabancı yatırımcının Türkiye riskini ölçen sigorta primi olarak takip ettiğimiz CDS primlerinde başlayan yükselişe paralel, yıl başında TL lehine açılan pozisyonların kapatılması, yurtiçi yerleşiklerin bitmeyen döviz sevdası, şirketlerin 212 milyar dolar rekor borcu derken, kaçınılmaz olarak sonuç kurun dün 4 seviyesini devirmesi oldu.



Teknik anlamda, 3,78 seviyesinden beri takip ettiğimiz, 3,85 seviyesinin geçilmesi ile hızlanan ve sırası ile 3,9180; 3,94; 3,98; 4,01 seviyelerine yönelik tüm beklentilerimiz gerçekleşti. Sırada, geçen hafta Cuma sabahı Asya piyasaların görülen 4,0375 ve devamında 4,08 seviyesini takip ediyoruz.

USD/TL vs TCMB Geç Likidite Penceresi Faiz Oranı



Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, USD/TL kurunun (mor), ağırlıklı ortalama fonlama faizinin üzerine (sarı) çıktığı seviyeler, TCMB’nin tahammül sınırlarının zorlandığı seviyeler olarak ön plana çıkıyor. TCMB’nin tepki vermesi için 4 seviyesinin henüz tepe seviye olmadığını düşünüyoruz.

