Döviz karşısında perişan olan vatandaşlar “Battık” diyerek isyan etti

Dövizin önlenemez yükselişi, sosyal medyada da gündem oldu. Dün sabahtan itibaren yüzlerce vatandaş, kişisel hesabından bu konudaki öfkesini dile getirdi. Bazı vatandaşlar “Battık” diye isyan etti, acilen tedbir alınmasını istedi. İşte dün sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlardan bazıları:

Olduğumuz şey belli: Battık. Birileri ceplerini doldururken, bankalar ay sonu garibanın maaşını törpülerken, vatandaş borç ödemek için gece gündüz çalışıp çırpınırken, sağlık sorununu halletmek için kredi talebi bile kabul edilmezken, yönetimde bulunanlar bütün bunların geçeceğini söyleyip dalga geçerken, gariban ev veya araba borcunu ödeyemeyip hacizle karşı karşıya kalırken, çocuğuna daha iyi bir hayat ve gelecek vermek için mücadele etmesine rağmen döviz yüzünden iyi bir okulda okumasına engel olunurken, daha ne söylenebilir ki Poliyanacı olalım, yöneticilerin dedikleri gibi bunlar geçici, bunlar emperyalistlerin isi, bizi şeyhler, dervişler, yatırlar, türbeler korur. O halde ver mehteri ye keki, günün birinde donumuzu da alsalar sorun değil.

Anıt Ergin

Üretmeyen, üreteni de üretimden koparan, sadece ülkenin değerlerini satarak sağlam bir ekonomik sistem kurduğunu sananlar, şimdi bir popaz yüzünden ülkenin nasıl papazı yediğini keyifle seyrediyor. Hepimize geçmiş olsun.

Ufuk Çağa

Bakın insanlara hemen hemen her şeyden vazgeçiyorlar.

Tatilden...

Yeni kıyafet, ayakkabı almaktan...

Saat takı vb aksesuarlardan...

Kırılan veya bozulan telefonlarını değişmekten...

Evde elzem olmadıkça yeni bir beyaz eşya almaktan...

Arabalarını yıkatmaktan...

Araba yenilemekten ve hatta fazla benzin almaktan...

Durum böyle olunca sadece yaşam moduna geçiyorlar...

Eco mode yani...

Ye, iç, örtün ve hayatini idame ettir.

Ne farkımız kaldı ilk insandan...

O zaman ne gerek var seçmeye, seçilmeye ilk kabileler gibi yasayalım...

Acilen tedbir ve hayatın normalleştirilmesi lazım.

Yasam koşullarının asgariden yukarıya çekilmesi lazım.

Ne demiş alimler, insanı yaşat ki devlet yaşasın...

Mehmet Özdemir

Sokağın sesine kulak verin!

Döviz karşısında ‘biz ne yapabiliriz ki?’Zam kaçınılmaz diyerek hükümet edilmez.

Ey hükümet sokak homurdanıyor siz neyi bekliyorsunuz ?

İnsanların canına kıymasını mı yoksa suç işlemeye başlanmasını mı ?

Sokağın sesine kulak verin.

Elbette ki diğer bir seçenek de, oturup iflas eden insanları ve cinnet geçirecek olan vatandaşı izlemektir tabii ki!

Seçim sizindir...

Nejat Gökkasap

Güney komşumuz daha birkaç sene önce Bankalar krizi yaşarken, zil takıp oynuyorduk, Türk ekonomisi ile övünüyor, Erdoğan’a methiyeler düzüyorduk! Adamlar birkaç senede toparladı, turizm rekorları kırarak hem de bizdeki sahillerin yarısı ellerinde bile yokken, bildiğiniz taşı paraya çevirdiler...Biz ne yaptık bu arada? Bol üniversite izni verdik! Casinolar, cancanlı oteller açtık! Ercan’ı sattık! Türkiye’de ki hükümetin çıkarlarını hep bizimkinin üstünde tuttuk! Ana dedik! Garanti dedik! Dedik! Elimize ne geçti koca bir hiç! Geçmiş olsun Kıbrıslı Türkler!!!

Umut Faruk

Halk olarak dövizi düşürmenin yolu var.

şöyle ki;

ilgili döviz web sitesini veya uygulamasını açmadan önce,

3 Kulhuvallah 1 Elham Duası nı tamamlıyoruz arkasına,

döviz kurunu kontrol ediyoruz,eğer düştüyse şükür duası;

''Allahümme ma eshaba bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekaşşükür''

Eğer döviz kuru düşmediyse veya çıktıysa,Fatiha suresini okuyup ilgili web sayfasını kapatıyoruz. bu şekilde tekrarlıyoruz Hadi halkım...Allah yar ve yardımcınız olsun..

Reis ne demiş onların doları varsa bizimde Allahımız var..

Mustafa Karamanlı

Hukuksal olarak kira sözleşmelerinin sadece Türk Lirası üzerinden yapılmasını sağlamak mümkündür. Böyle bir adımın hükümet ve meclis tarafından atılması için anayasal engel olduğunu düşünmüyorum. En azından kiracıların döviz altında ezilmesini engelleyecek yeni kira ilişkilerinin kurulmasını sağlamaya yardımcı olunur.

Devam eden kira ilişkileri içinse, mal sahipleri herhangi bir hükümet düzenlemesine ihtiyaç duymadan döviz üzerine kurulu kira ilişkilerini Türk Lirası’na çevirme düşünceliliğini böyle bir dönemde gösterebilmelidirler.

Serkan Mesutoğlu

Başka ülke bu Döviz krizini yaşasa memleketi yakarlar. Biz de ise esprilerin, maytap geçmenin bini bir para. Eşimiz benzerimiz yok vallahi.

(Eralp Şerifoğlu)

Bunlar daha güzel günlerimiz yürü be gralicce fakat güzel günler derken saatte 1 TL yükselen her kur ne zaman duracak!

(Zehra Karabıyıklı)

Bankaların döviz kredileriyle ilgili kurda yapabilecekleri hiçbirşey yoktur.

Yapılabilecek tek şey kredi vadelerini uzatarak taksitleri döviz bazında yarı yarıya azaltmak. Başka da çaremiz yoktur

(Ziya Emir)

Döviz bu kadar yükselmişken ev ve araba satıcıları halen daha dövizle satış yapmayı nasıl düşünüyor acaba

Remziye Seven

Futbol maçlarında bir slogan atılır ''Hop hop geliyorrrr geliyorrrrrr''

Şimdilerde biz de bağırıyoruz ''Hop hop batıyoruzzzz,batıyoruzzzzzzz''

Enteresan olan kimileri da bu batıştan zevk alıyor..

Arif Alasya

Her ne kadar bu memlekette bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan memnun olmasam da hiç isyan etmedim. Hep içimde bir umut vardı belki bir gün her şey daha iyiye gider diye. Maalesef her geçen gün daha da geriye gidiyoruz. Yazıklar olsun .Yazıklar olsun. Gençlerin izi zorla göçe zorluyorsunuz. Güzel adam'da yaşam kalmamış maalesef. Allahın kırsal kesim arsaların i bile vatandaşa stg ile satan devlet. Nerdesin başkan, nerde önlemlerin? Batık millet.

Gülsen Büyükadam

Sterlinle kira ödeyenler bitti. TL ile maaş al, sterlinle kira öde, dakikada bir kira artıyor, maaş kiraya yetmiyor.



Nesrin Kılıç Kökbaş ·

Erdoğan'ın Bayburt'taki konuşmasından sonra dolar yeniden yükselişe geçti. Tek enstrümanı yastık altı bank oldu ve dolarlarınızı bozdurun çağrısı yaptı. Döviz lobisine çattı, pişman olacaksınız dedi. Havalimanı tesis projelerini anlattı. Bu durumda yeni projeler ölü yatırımlar yapmaya nasıl devam edebilir? Hayret ki ne hayret.

Gökhan Öztürk

TC’de uygulanabilecek en acil politika Recep Tayyip Erdoğan ve Berat’ın acil olarak birkaç gün susturulmalarıdır...Ancak bu şekilde döviz kurları bir miktar düşebilir veya sabit kalır...Zaten bunun haricinde de ellerinde kullanabilecekleri herhangi bir enstrüman yok sanırım.

Mehmet Ümit Kunduracı

Berat Albayrak konuşmaya başladığı 35 dakika içerisinde dolar %5 arttı ve yeni rekoru olan 6.3'ü gördü. Somut olarak diyorum ki; 2018 sonu 1 ABD Doları 8.5 TL, 1 Euro 9 TL, 1 Stg 10.5 TL

Alihan Pehlivan

24 Temmuz’dan 10 Ağustos’a kayıp %25...Bu yıl dünyaya karşı %76 fakirleştik.

Özdemir Tokel

Senin oğlun son model Mercedes kullanabilir benimkisi de 2011 model Suzuki.

Senin çocuğun İngiltere’de okuyabilir benimkisi ise DAÜ’de .

Senin banka hesabında ki para sterlin diye sevinebilirsin benim de bankaya olan borcum sterlin.

Sen maaşına gelen 1000 TL artışa bile şükretmeyebilirsin ama ben 300 TL artışa bile şükrederim.

Senin gelirin döviz olabilir ama benimkisi TL.

Sen Jumbo’dan Alpha Mega’dan rahat rahat her hafta 100-200 Euro’luk alış veriş yapabilirsin. Ben de her hafta önderden 100 TL’lik alış verişimi rahat rahat yapabilirim.

Ey döviz yükselince mutlu olan kardeşim ve sokağa dökülmeyen binlerce dostum. Aynı gemideyiz unutmayın . Siz en lüks kamarada olabilirsiniz biz de en alt kamarada. Fakat gemi bir bütündür. Hep beraber batacağız . Ayni gemideyiz ayni.

Kıbrıslıyık

Bu saatten sonra hem döviz hem da TL borcu olanlar örgūtlenmeli. Az laf çok iş. TL kredilerinde faizler yūzde 30 olmuş. Bu oran halen borcu olanlara da uygulanacakmış. Stg kredisi olanların durumunu söylemeye bile gerek yok. Stg şu anda 8.40. Bankalar kuru sabitlemeli. KKTC Merkez bankası başkanı bu yıl ilk 6 ayda bankaların 316 milyon TL kâr ettiğini açıklamıştı. Bu kârın bir kısmıyla borcu olanlara kolaylık yapılsın.

Gökhan Öztürk