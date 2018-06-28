Döviz iyimser havayla geriledi

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Dün Türk mali piyasaları iyimser bir görünüm kaydetti

Bir tarafta seçim ardından yaşanan volatilitenin sakinlemesi, öte yandan ünlü fon yöneticisi Mark Mobius’un “Türk Lirası ucuz, yatırım yapılabilir” yönünde söylemi ile son 2 günlük zaman diliminde iyimser havanın yavaş yavaş yeniden oturmasına neden oldu

Dün özellikle doların küresel olarak değer kazandığı, Güney Afrika Randı, Brezilya Reali gibi para birimlerinin sert değer kaybettiği günde, Türk Lirası pozitif anlamda ayrıştı (USD/TL 4,59 seviyesini test ederken, GBP/TL psikolojik 6 seviyesinin kıyısına kadar geriledi)

Döviz piyasasının hakim olan olumlu hava ile alternatif piyasalarda da iyimser bir görünüm oluştu. Günlerdir satış baskısına maruz kalan tahvil piyasalarına bir miktar ilgi oluşurken (10 yıllık tahvil yaklaşık 30 baz puan geriledi), BİST100 endeksi ise günü % 1,6 artışla bitirdi

Gözler, dün de detaylı bir şekilde analiz ettiğimiz üzere, hükümetin kurulması, ekonomi takımının kimlerden oluşacağı, politika tercihleri / vizyonlarının ne yöne everileceğini beklerken, diğer bir cephede ise Cumhur İttifakı’nın süresi 17 Temmuz’da dolacak OHAL’ın kaldırıp kaldırılmayacağını takip ediyor

Uzun bir süredir OHAL’in gölgesinde yaşayan Türkiye’de OHAL sürecinin kaldırılması, kuşkusuz normalleşme anlamında piyasalara önemli sinyaller gönderecektir (pozitif)

USD/TL kuru ile ilgili yine dünkü bültenimizde de belirttiğimiz üzere, aşağılarda en önemli destek seviyesi 4,44 – 4,46 aralığında bulunuyor. İyimser havanın pekişmesi durumunda söz konusu destek seviyeleri yeniden test edilebilir

Öte yandan, jeopolitik tarafta, özellikle Trump’ın İran’dan petrol alan bizim dostumuz değildir çıkışına dikkat etmek gerekiyor. İran’a yönelik kapsamlı ambargo tehdidi ile petrol fiyatlarında ciddi bir hareketlilik var. İran petrolünün en iyi alıcıları arasında Hindistan ve Türkiye’nin de olduğunu not edelim

Dün negatif haber akışı arasında, ABD'nin, Türkiye’nin Rusya’dan S400 füze savunma sistemi alması durumunda yaptırım uygulanacağı haberini de es geçmemek gerekiyor

Hülasa, yakın vadede pek çok gelişmeye gebe olan Türk mali piyasaları için net bir tablo şu anda çizmek pek kolay görünmüyor

Bugün Türkiye cephesinde 10:00’da açıklanacak ekonomi güven endeksi, Almanya’da enflasyon, ABD ise büyüme ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilebilir

EUR/GBP cephesinde önemli seviyeler test ediliyor (bakınız grafik)

Türk Lirası 1 aylık volatilite gerilemeye başladı

Türk Lirası’nın dalga boyunu ölçen 1 aylık oynaklık (zımmi) dün itibarı ile 16 seviyelerine geriledi. Oynaklığın gerilemesi elbette piyasa tansiyonun azaldığı anlamın taşıyor.

Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, TCMB’nin tahammül sınırları volatilitenin 20 seviyelerinin üzerine çıkması ile (sarı çizgi) zorlanıyor. Grafiğin alt kısmında ise TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama faizi görülebilir.

Brexit belirsizliği yeniden Sterlin üzerinde baskı kuruyor

Sterlin cephesinde dün itibarı ile başlayan satışlar hızlanmaya başladı. Özellikle, GBP/USD paritesinde 1,31 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile EUR/GBP paritesi de kritik bir bölge olarak takip ettiğimiz 0,8835 seviyesine kadar dayandı. Güç göstergeleri ise (yavaş stokastik) aşırı alım bölgesine yükseldiğini görüyoruz

EUR/GBP paritesinde EUR short GBP long (Sterlin lehine) alınacak pozisyonlarda dar stop ile (0,8850) ilerlenmesi mantıklı bir yaklaşım olacaktır.