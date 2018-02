Döviz'de gerileme sürecek mi?

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Türkiye ziyareti geride bıraktığımız haftanın en önemli diplomatik gelişmesi olarak takip edild.i

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilme anlamında kurulacak heyetler aracılığı ile adımlar atılması amaçlansa da, daha önce de bu yönde atılmış adımların sonuçsuz kaldığı unutulmamalıdır

Her ne kadar diplomatik bir kriz önlenmiş olsa da, konuya yine de "temkinli" yaklaşmakta yarar olduğunu düşünüyoruz

Bir tarafta Türk – ABD ilişkilerinde sağduyulu yaklaşım , diğer tarafta Yıldırım'ın Almanya ziyareti ardından serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel haberine Türk Mali piyasalarının olumlu tepki verdiğini görüyoruz

USD/ TRY kuru 3,7390 seviyelerine kadar gerilerken , tahvil piyasasında ve hisse senetlerinde ise tepkinin göreceli zayıf kaldığı not edilmelidir

Haftasonu Reuters haber ajansının geçtiği bir habere göre, Suriye hükümeti ile YPG'nin anlaştığı ve hafta başından itibaren Suriye ordusunun Afrin'e gireceğine ilişkin haberlere rastladık

Jeopolitik risk kapsamında bu haberin takipçisi olacağız

EUR/TL kurunda rekor seviyelerden gerileme görülüyor . Düşüş devam edebilir mi? (bakınız grafik)

ABD piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı konumda olacak



Türk mali piyasalarında geride bıraktığımız haftanın adı tam anlamıyla yüksek volatilite oldu. ABD enflasyon rakamlarının beklentileri aşmasına rağmen, beklentinin aksine hareket ederek değer kaybeden ABD Dolarına paralel, içerde de USD/TL kuru 3,82 seviyelerinden gerilemeye başladı. Benzer bir seyir, EUR/TL kurunda da izlendi. Cuma sabahı tüm zamanların zirvesine yükselen EUR/TL kuru, bir tarafta EUR/USD paritesinde yaşanan geri çekilme, diğer tarafta ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Türkiye ziyareti ardından siyasi tansiyonun normalleşeceği beklentisi, USD/TL kurunda TL lehine değerlenmeye olanak tandı. Özellikle, ilişkilerin normalleştirilmesi bağlamında, en geç Mart sonuna kadar kurulacak heyetler aracılığı ile elle tutulur somut adımlar atılacağı yönünde bir haber bile, Türk mali piyasalarında rahatlamaya neden oldu. Her ne kadar Tillerson ziyareti ve bu bağlamda yarattığı etki pozitif olsa da, daha önce de iyi niyet bağlamında atılan bu tip adımların sonuçsuz kaldığı ve bu bağlamda ikili zirveye gereğinden fazla atıfta bulunulmasının yanıltıcı olabileceğini düşünüyoruz. Zirvesinin piyasa yansıması ise yukarda değindiğim üzere olumlu oldu. EUR/TL kuru, EUR/USD ve USD/TL kurlarının aynı anda aşağıya yönelmesi ile 4,73’lü rekor seviyelerden 4,64’lü seviyelere kadar gerilerken, ABD enflasyon verisi ardından yönün aşağıya çeviren USD/TL kuru da, normalleşme beklentileri ile 3,73’lü seviyeleri test etti. Borsa ve faiz cephesinin ise kur hareketi kadar olumlu bir heyecan yaşamadığını not edelim.



Bugün Amerikan piyasaları tatil nedeniyle kapalı konumda olacak. Piyasa katılımının zayıf olacağı günde, hareket boyutunun da sığ olması beklenebilir. Öte yandan, haftasonu Reuters haber ajansına yansıyan bir habere göre, Suriye hükümetinin YPG ile anlaştığı ve Suriye ordusunun Afrin’e gireceğine ilişkin haberlere rastlıyoruz. Küçük bir coğrafyada bulunan bu kadar süper güce karşı, jeopolitik risklerde beklenmedik artış yaşanabileceğini unutulmamalıdır. Her ne kadar bu haberi henüz teyit edemiyor olsak da, yakıdan takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.



EUR/TL (günlük)



Cuma günü 4,73 seviyesine yükselerek tüm zamanların zirvesini test eden EUR/TL kuru, gerek EUR/USD paritesindeki geri çekilme, gerekse ABD ile ilişkilerin normalleşmesi bağlamında atılan / atılacak adımlara paralel gerileme kaydeden USD/TL kuruna paralel, EUR/TL cephesinde 4,64 seviyelerine kadar sert geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Teknik manada, düşüşün devam etmesi durumunda, sırası ile 4,6350 ; 4,6050 ve 4,5760 seviyeleri kartlar arasında bulunuyor.





