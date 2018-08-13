Döviz borcu olanların vadeleri uzatılacak

Döviz kredisi kullanan vatandaşların sıkıntılarını gidermek adına, bireysel kredi kullananların bankalarına başvurmaları halinde kredi vadelerinin, bireylerin ödeme güçlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzatılması konusunda tüm bankaların mutabık kaldı

KKTC Merkez Bankası, son ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla tüm bankaların genel müdürleriyle bir toplantı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin ortak açıklamasına göre, toplantıda mali piyasalardaki gelişmelerin bankacılık ve tüketiciler üzerindeki etkileri detaylı olarak değerlendirildi.

Açıklamaya göre, toplantıda, bankaların mali bünyelerinin son derece sağlıklı olduğu, tüm bankacılık hizmetlerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın kesintisiz olarak yerine getirmeye devam ettiği hususu teyit edildi.

Açıklamada, “Gelinen nokta itibarı ile vatandaşlarımızın bankaların işleyişi ve ekonomiye hizmet vermeleri hususunda en ufak bir kaygı duymalarına gerek yoktur” denildi.

MERKEZ BANKASI’NDAN DESTEK SÖZÜ

Ortak açıklamada, “Bugün itibarı ile herhangi bir ihtiyaç bulunmamakla birlikte KKTC Merkez Bankası’nın gerektiğinde başta tüm para cinslerinden likidite desteği olmak üzere, bankalarımıza her türlü desteği sağlayacağı ve Merkez Bankası’nın yeterli kaynağa sahip olduğu ifade edilmiştir” denildi.

DÖVİZ KREDİ VADELERİNE UZATMA

Döviz kredisi kullanan vatandaşların sıkıntılarını gidermek adına, bireysel kredi kullananların bankalarına başvurmaları halinde kredi vadelerinin, bireylerin ödeme güçlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzatılması konusunda tüm bankaların mutabık kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Ticari kredi sahibi şirket veya tüzel kişilerin bankalarına başvurmaları halinde, gönüllülük esasına göre, bankalarımız sıkıntıların giderilmesi için atılması gereken adımları firma yetkilileri ile görüşmeye, işbirliği içerisinde yardım yapmaya hazır oldukları konusunda mutabık kalındı” denildi.