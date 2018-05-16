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Döviz alev alev

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye yönelik açıklaması sonrası, döviz bir kez daha rekor kırdı. Dolar 4,44'ü aşarken, Euro 5,28 lira ile yeni rekor düzeylere tırmandı. Sterlin/TL ise 6.02'ye çıktı

Döviz alev alev
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Döviz çıldırdı

 

Türkiye hükümetinin 24 Haziran’da seçime gideceğini belirterek önlem alma konusunda geri durduğunu kaydeden Güryay, Türkiye’deki seçimlerin ardından hem Türkiye’yi hem de KKTC’yi acı bir reçetenin beklediği söyledi ve “KKTC kötü etkilenecek” dedi

Dolar 4,45'i gördü, Euro 5,28 lira ile yeni rekor düzeylere tırmandı. Sterlin/TL ise 6.02'ye yükseldi

Dövizin ateşi düşmüyor. Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, Moody's açıklaması sonrası dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, fonlama ve varlık kalitesi ile ilişkili aşağı yönlü risklerden kaynaklı olarak Türkiye'nin bankacılık sistemi için görünümün negatif olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte Moody's, Türk Lirası değer kaybetmeye ve kredi büyümesi uluslararası sermaye yaratımının üzerinde olmaya devam etse bile bankaların sermaye seviyelerinin yeterli olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Bankalararası piyasalarda dolar/TL açıklama sonrasında 4,43 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı ve 4,45'i gördü.

Euro/TL de 5,28 ile rekor düzeye tırmandı. Sterlin/TL rekor kırarak  6.02'ye yükseldi. 

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