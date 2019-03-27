Dolarda düşüş nasıl geldi? (Swap nedir, swap hakkında bilmeniz gerekenler)

Cuma aniden yükselişe geçen Dolar/TL kuru, haftasonu kapanış sonrası bir ara 5,85'i görmüştü. Pazartesi'den itibaren Merkez Bankası'nın adımları ve swap hamlesiyle Dolar/TL'ye sert satış geldi dolar salı akşamı 5,30'lara kadar geriledi. Böylece iki günlük sert dalga sonrası cuma seviyesinin altına inmiş oldu. Peki son günlerin en çok konuşulan ekonomik terimi swap nedir?

Seçimlere bir haftadan az süre kala dolar kurunda yaşanan türbülans bu sabah itibariyle yerini daha stabil bir kur seviyesine bıraktı. Merkez Bankası’nın önceki gün attığı adımlarla dolar, Türk Lirası karşısında düşüşünü dün de sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 5.85 TL seviyesine kadar yükselen dolar dün 5,54 TL’ye geriledi. Dolar, TL karşısında salı kapanışında 5,33'ü; euro ise 6,10 seviyelerini gördü.

Geçtiğimiz hafta kurlarda görülen ani yükseliş sonrasında, Merkez Bankası’ndan 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verildiği duyurusu gelmiş, ardından da “Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar fiyat istikrarını desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edecek” açıklaması yapılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’da döviz rezervleriyle ilgili sıra dışı bir durum olmadığını duyurmuştu. Merkez Bankası’nın adımlarının yanı sıra BDDK ve SPK da dövizdeki manipülatif işlemlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

BAZI TRADER'LAR İŞİNDEN OLABİLİR



Dolar kurunda seçim öncesi yukarı harekete oynayan hedge fonlar Merkez Bankası’nın aktif önlemleri ile yüksek faizden pozisyon kapatmak zorunda kaldı. Akşam saatlerinde 5,45 ardından 5,33’lere kadar geri çekilme yaşandı. Bu dalgalanmada ters pozisyon alan bazı traderların işlerine son verilebileceği konuşuluyor.



Merkez Bankası'nın son swap atağı ile sıkışan hedge fonlar;

1. TL bulamadıkları için yüzde 300-400 arası swap faizi ödemek zorunda kaldılar.



2. Pozisyonlarını kapatmak için zararına hisse senedi sattılar.



3. Ellerindeki bonoları zararına satarak toparlanmaya çalıştılar.



Ağustos’taki yükselişte büyük kar yazan bu hedge fonların oyununu Merkez Bankası bozunca, kar yerine zarar yazdılar. Şimdi bunların Türkiye yatırımlarını yeninden gözden geçirmekle tehdit edeceği konuşuluyor. Türkiye’nin kredi risk primini gösteren CDS’lerin gerilemeye başlaması ile piyasalarda normalleşmenin başlaması, borsada yükseliş kurda azalan oynaklık olması bekleniyor.

SWAP HAMLESİ DÜŞÜŞ GETİRDİ

Merkez Bankası, Pazartesi günü de döviz karşılığı TL swap piyasasında "vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 10'dan yüzde 20'ye" çıkarıldığını açıkladı. Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'si ile sınırlandırılmıştır" dedi. Daha önce ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanıyordu.