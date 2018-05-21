Dolar ve Euro rekor tazeledi

Bankalararası piyasada dolar yeni haftaya 4,56'yı aşarak yeni rekorla başladı, euro ise 5,35'i aşarak rekor tazeledi

Dolardaki küresel güçlenme eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılaması nedeniyle dolar ve euro yeni haftaya rekorla başladı.



Bu sabah bankalararası piyasada dolar/TL 4,5693'e çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolar 4,54 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 5,3513 ile rekorunu yeniledi. Euro 5,32 seviyesinde seyrediyor.

DOLAR ULUSLARARASI PİYASADA 5 AYIN ZİRVESİNDE

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki kez daha faiz artırımına gidebileceği beklentisi dolarda güçlü bir değerlenme eğilimi yaratırken bu eğilim gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bırakıyor.



Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi beş ay sonra ilk kez 94 seviyesine yükseldi.