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Dolar tarihi zirvesinde

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Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bu sabah 7.24’ün üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi

Dolar tarihi zirvesinde

Yükseliş eğilimine devam eden dolar/TL, bu sabah tüm zamanların rekorunu yeniledi. Kur, 7.25 seviyesini test etti.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası’nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı. Kur, 7.25 seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Dolar/TL’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018’de 7,24 ile görülmüştü. 7.25 seviyenin test edilmesinin ardından kur, 7.23 seviyelerinde işlem görüyor. Bu arada Euro/TL de 7.83 seviyesine kadar çıktı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 artışla 98 bin 579 puandan güne başladı. Açılış sonrası gelen satışlarla Endeks, 98 bin puanın altına çekildi.

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB’nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Dün uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, “Birden fazla anlaşma olabilir” dedi. Albayrak, swap konusunda IMF ile masada olunmadığını ifade etti.

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