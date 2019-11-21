Dolar sanıldığının aksine yönünü aşağıya mı çevirdi

- İktisatbank Hazine bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasalarında son günlerde yaşanan iyimser seyir, dün kendini daha da fazla hissettirmeye başladı.
- Hatırlanacağı üzere, dün bültenimizde, TL rallisini kaçırdık mı? Yoksa yeni mi başlıyoruz? Şeklinde soru sorarak, bu iyimserliğin devam edebileceğine işaret etmiştik.
- Dün, Türk insanının barometresi konumunda olan USD/TRY kurunun günün ikinci yarısında 5,69 seviyesinin altını test ettiğini gördük. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti esnasında 5,80 seviyesine dayanan kur, sanıldığının aksine, gergin seyreden ilişkilerin daha da gerilmemesi ile yönünü aşağıya çevirdi.
- Öte yandan, küresel piyasalarda yaşanan iyimser hava ve neredeyse artık yılı bitirmek için geri sayıma geçildiği ve işlem hacminin her geçen gün düştüğü bir ortamda, TL'nin halen daha cazip getirisi, bir miktar da olsa olumlu ayrışmayı anlatmaya yetebiliyor.
- Buna rağmen, dün bültenimizde ön plana çıkardığımız üzere, yabancı yatırımcıların TL pozisyonlanması oldukça zayıf. Rakamların dili ile bir kez daha söylemek gerekirse, faizlerin bu kadar yüksek seyrettiği bir yılda bile, yabancıların TL varlıklara olan ilgisi yok denecek kadar az (yılbaşına nazaran 3,2 milyar dolar, TL ve TL cinsi varlıklardan çıkış yaşandı).
- Yurtiçi yerleşiklerin ise, yatırımlarını dövizde tutma alışkanlıkları yılbaşından bu yana devam etse de, TCMB verilerine göre, son haftalarda DTH’larda artış hızı duraksadı (olumlu).
- Bu bakış açısı ile, yabancı pozisyonlanmasının zayıf, yerleşiklerin döviz aşkının kısmen de olsa azaldığı bir ortamda, TL’nin bir miktar da olsa yılsonu iyimserliği ile destek bulabileceğini düşünüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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