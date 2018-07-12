Dolar rekordan döndü

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Temmuz 2018 dolar - euro fiyatları)

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece yarısı sığ piyasalarda 4,97'yi aşarak yeni zirveyi gören dolar Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklaması sonrası 4,80'in altına indi.

Yeni zirveyi gören dolar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları sonrası yönünü aşağı çevirdi.



Dolar/TL kuru, Türkiye’de piyasanın kapalı olduğu gece yarısında Asya'dan gelen alımlarla yüzde 2’den fazla yükselerek tarihinin en yüksek seviyesi olan 4,9767'yi gördü.



Dolar bu sabah bankalararası piyasalarda gerileyerek 4,85 civarından güne başladı. Albayrak'ın mesajlarıyla kur 4,80'in altına çekildi.

ALBAYRAK'TAN ENFLASYON VE MERKEZ BANKASI MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun tek haneye indirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyleyen Albayrak, "Merkez Bankası piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacak" diye konuştu.



Euro/TL de 5,60 civarında işlem görüyor.



Analistler düşüşle ilgili net bir şey söyleyemezken, Japon küçük yatırımcılardan 'zarar-kes' satışları gelmiş olabileceğini ifade ettiler.