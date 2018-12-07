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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)

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Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybıyla 5,34 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,4020'ye kadar yükselen dolar/TL, 5,3199'a kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 5,3429'dan tamamladı. 

 Euro/TL de 6,05'in üzerinde alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,11 azalışla 1,1370, dolar endeksi yüzde 0,08 artışla 96,88 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirtti.

Ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların da döviz piyasalarında etkili olacağını ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

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