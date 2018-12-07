Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybıyla 5,34 seviyesinde işlem görüyor.



Dün 5,4020'ye kadar yükselen dolar/TL, 5,3199'a kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 5,3429'dan tamamladı.



Euro/TL de 6,05'in üzerinde alıcı buluyor.



Euro/dolar paritesi yüzde 0,11 azalışla 1,1370, dolar endeksi yüzde 0,08 artışla 96,88 seviyesinde bulunuyor.



Uzmanlar, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirtti.



Ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların da döviz piyasalarında etkili olacağını ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.