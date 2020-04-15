Dolar'ın ateşi sönmüyor

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.40 artışla 98 bin 944 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeksi yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artışla başladı. Dolar 6,85 liradan işlem görüyor.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası’nın tahvil alımları sürüyor. Merkez Bankası’nın 30 Mart’tan bu yana tahvil alımları nominal 19.3 milyar liraya, piyasa değeri olarak 25.4 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası’nın 25 milyar lirayı aşan alımlarının içinde 15.6 milyar lirası İşsizlik Sigortası Fonu’na ait Hazine tahvili de bulunuyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 550/570 düzeyine döndü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasalara likidite sağlamak amacıyla aldığı yoğun önlemlerin etkisiyle küresel piyasalarda gerilemesine karşın, iç piyasada ise tırmanışını sürdüren dolar yeni güne 6.82 liranın üzerinde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

– dolar en düşük 6.8079 lira ve en yüksek 6.85 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.85 lira aralığında,

– euro en düşük 7.4578 lira ve en yüksek 7.4980 lirayı gördükten sonra, 7.49 – 7.50 lira aralığında,