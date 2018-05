Dolar güçlenmeye devam ediyor

ABD Dolarını kendisinden sonra gelen 6 para birimine göre değerini gösteren sepet 92,50 seviyesine kadar yükselerek gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı kurdu

1 Mayıs tarihini emeğin ve emekçinin günü olarak bilirdik . Dünyanın büyük bir kısmının tatilde olacağı ve dolayısıyla piyasaların da göreceli olarak yatay, kısmen iyimser bir seyir izlemesini beklerdik

! ABD cephesinde güçlenen makroekonomik verileri ve artan emtia fiyatlarının yarattığı enflasyonist baskı ile ABD doları değer kazanırken , gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı

hedef seviyelerimize doğru yelken açtı (bakınız grafik) Benzer bir şekilde, İngiltere cephesinden zayıf gelmeye devam eden makroekonomik verilere dün yenileri de eklenirken, 10 Mayıs BoE olağan toplantısından faiz artırım beklentileri iyice azaldı. GBP/USD paritesinde 1,40 seviyesinin kırılması ile açtığımız kısa pozisyonda ilk hedef bölge olan 1,3650 – 1,1730 aralığı dün aşağı yönlü geçilirken, daha da aşağıda 1,35’li seviyeleri hedefliyoruz (bakınız grafik)

ilk etapta 4,04 akabinde ise 4 psikolojik seviyesinin altına doğru hareket beklentimiz, Pazartesi gününün son işlem saatlerinde maalesef gerçekleşmedi Pazartesi günü TCMB Başkanı Sn. Çetinkaya’nın enflasyon sunumu ile 4,0290 seviyesine kadar gerileyen USD/TL kuru , akşamüzeri 17:30 sularında borsanın adeta % 3,1 ve ani bir şekilde çakılması ile yönünü sert bir şekilde yukarıya çevirdi

, ile yönünü sert bir şekilde yukarıya çevirdi İlk etapta Borsanın düşüşünde Başbakan Sn. Yıldırım’ın geniş çaplı af, teşvik ve destek paketi açıklaması bir neden olarak görülse de, asıl neden dün gece geç saatlerde ortaya çıktı

açıklaması bir neden olarak görülse de, asıl neden dün gece geç saatlerde ortaya çıktı 1 Mayıs tatili nedeniyle elektronik işlemlerde güne 4,05 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, gece geç saatlerde 4,1240 seviyesine kadar sert bir yükseliş kaydetti

seviyesine kadar sert bir yükseliş kaydetti Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, sürpriz bir şekilde, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak daha indirerek yatırım yapılabilir seviyesinin 3 basamak altına çekti (2009 seviyelerine geri dönülmüş oldu)

Not indirimine neden olarak, kötüleşen dış performans , yüksek enflasyon , cari açık, bütçe dengesi ve nihayetinde bozulan stabilite neden olarak gösterildi. S&P’nin BB- notu verdiği ülkeler: Brezilya, Bahreyn, Bangladeş, Ürdün, Vietnam ve Türkiye

Türk mali piyasaları açısından kararın ilerleyen günlerde olumsuz yansımaları olacağını düşünüyoruz USD/TL kuru açısından yukarda 4,1240 - 4,1280 aralığına dikkat etmek gerekiyor. Yukarı yönlü geçilmesi durumunda hava yeniden sertleşebilir



Dün akşam sürpriz bir şekilde gelen not indirim kararı arkasına artan cari açık, yüksek enflasyon, bozulan bütçe dinamikleri ve TL’nin devamlı değer kaybının yarattığı mali istikrarsızlık gösterildi. Raporun detaylarında, son dönemlerde büyük şirketlerin kredi yapılandırması ve borçluluk konusunun da yer tuttuğunu görüyoruz. Özel sektörün 220 milyar civarında olan rekor borcunun da kurun devamlı değer kaybetmesi ile stres kaynağı oluşturduğu, küresel sermaye hareketlerinin yön değiştirdiği bu dönemde dış finansman ihtiyacının yaratacağı kırılganlığın da altı çizildi. Altı çizilen başlıklarda kırılganlığın sürmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun aşağıya çekilebileceğini de not edilmiş.







GBP/USD



Düşük gelen enflasyon, perakende satışlar, büyüme ve nihayetinde dün PMI verisi sonrası 10 Mayıs İngiltere Merkez Bankasından beklenen faiz artırımının azalması bir tarafta, Dolar endeksinin güçlenmesi diğer tarafta GBP/USD paritesinin üzerine adeta çöktü. 1,40 seviyesinin kırılması ile taşıdığımız kısa Sterlin pozisyonunun ilk hedef seviyemiz olan 1,3650 - 1,3730 aralığına ulaşması ardından 55 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 1,3551 ve 1,3514 seviyesine doğru yolculuk devam ediyor.

Doların güçlenmeye başlaması, ABD ile Avrupa tahvil faiz makasının dolar lehine açılması ile EUR/USD paritesindeki düşüş ivme kazandı. Dün 200 günlük ortalamalardan geçen 1,2014 seviyesini de kıran EUR cephesinde düşüşün 1,1936 ve 1,17'li seviyelere kadar devam etmesini bekliyoruz.