Dolar gelişmekte olan para birilerinini hırpaladı

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türk mali piyasaları belki de son yılların en olumsuz gününü geride bıraktı

Gerek içerde uzun bir süredir kümelenen bize özgü makroekonomik ve siyasal sorun / belirsizlikler, gerekse dün Sn. Cumhurbaşkanı’nın Bloomberg International’a Londra’da verdiği röportajın yankıları, Türk Lirası ve Türk Lirası cinsinden varlıkların günü aşırı bir baskı altında tamamlamasına neden oldu

Dünyada tablonun sorunlu olduğu bir dönemde, yukardaki sıkıntıların da içsel olarak eklenmesi, en riskli gelişmekte olan ülke para birimlerinden başlayarak satış baskısının dün genele yayılmasına neden oldu

Yabancı basına yansıyan haberler ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamalar da ekonomik anlamda sıkıntılı bir tabloya işaret ediyor. Haliyle, piyasa fiyatlaması da bu belirsizlikleri yansıtmaya başladı

Dün ABD 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin % 3,10 seviyesine yaklaşarak 7 yılın zirvesini görmesi ve bunun yanı sıra 2 yıl vadeli faizlerin de 10 yılın zirvesine yükselmesi, gelişmekte olan para birimlerini adete hırpaladı

Dün her ne kadar dolar karşısında günün en çok değer kaybeden para birimi Güney Afrika Randı olsa da, yılbaşına nazaran, Arjantin Pezosu % 30 ; Türk Lirası % 18 ve akabinde Brezilya Reali % 10 değer kaybı ile ilk üç sırayı paylaşıyor

Bu gelişmeler sonucunda, USD/TL kuru dün sabah Asya piyasalarında oldukça erken saatlerde güne 4,35 seviyesinden başlaması ardından parabolik bir görüntü çizerek gün içinde 4,4750 ile arzulamadığımız seviyelere ulaştı

TL’nin sepet kura göre değerini gösteren endeks (½usd/tl + ½eur/tl) 4,89 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek (TL değersiz) seviyesini test etti. KKTC açısından tüketicinin barometresi tutan GBP/TL kuru da psikolojik 6 seviyesini geçti

Tahvil cephesinde de maalesef görüntü hiç hoş değil. Kur cephesinde kırılan rekorlar ardından tahvil faizleri neredeyse 1 tam puana yakın yükseliş kaydederken (2 yıl % 16,80 ; 10 yıl % 14,71); BİST100 endeksi günü % 1,8 düşüşle tamamladı

Bugüne döndüğümüzde makroekonomik cephede Euro Bölgesi TÜFE enflasyonu, ECB Başkanı Draghi’nin konuşması; günün ikinci yarısında ABD’de açıklanacak konut verileri ve sanayi üretimi takip edilebilir. İçerde de benzer bir şekilde sanayi üretimi verisini karşılayacağız

Gözümüz ise bugün TSİ17:00’de açıklanması beklenen Hakan Atilla davasında olacak. Kararın dün Sn. Cumhurbaşkanı’nın da belirttiği üzere, Türk - Amerikan ilişkilerinin geleceğini belirleyecek kadar önem arz edeceğini düşünüyoruz

Piyasalar açısından oldukça sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz aşikar. Teknik anlamda yorum yapmanın çok zorlaştığı, fiyatın rasyonaliteden uzak hareket ettiği bir dönemden geçiyoruz

Yine de ışık tutması anlamında aşağıdaki 2 grafiğin iyi incelenmesi gerekiyor. Türk Lirası’nın oynaklık seviyesi bu sabah itibarı ile 19,30 seviyesine ulaşarak TCMB’nin tahammül sınırlarını zorlayan 20 seviyesinin kıyısına kadar geldi. Bir nevi topun ceza sahasına girdiğini görüyoruz

Eski tecrübeden de hareketle, oynaklık seviyesinin arzulanmayan seviyelere ulaşması, TCMB’nin faiz artırımı ile son buluyor

Öte yandan, USD/TL cephesinde ise günlük ve 4 saatlik grafiklerde bir miktar da olsa yorulma sinyalleri görüyoruz

Belirsizliğin artmasından da hareketle, temkinli olmakta büyük fayda olduğunu söylemek gerekiyor



Top ceza alanına giriyor (Türk Lirası 1 ay oynaklık)



Grafiğin üst kısmı TL’nin bir ay vadeli zımmi oynaklığını, alt kısmı ise TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetini gösteriyor. Oynaklığın istenmeyen ve TCMB’nin agresif müdahale ettiği seviyelere (sarı çizgi) geldiğini görüyoruz. Eski tecrübelerden de görülebileceği üzere, 20 seviyesinin üstü TCMB’nin faiz artırımı ile karşılık buluyor.

USD/TL



Kur cephesinde dün test edilen 4,4750 seviyesi, neredeyse, 3,7161’den başlayan 4,1944 ile zirve yapan ve 4,0050’den tekrar başlayan formasyonun % 100’e yakın tamamlandığına işaret ediyor. Sadece teknik bir bakış açısı ile, kurun bu seviyelerde bir miktar soluklanma isteyebileceğini öngörüyoruz.