Dolar, Fed sonrası değer kaybediyor

Fed, dünkü FOMC toplantısında yılın 4. faiz artışını oy birliği ile gerçekleştirdi. Karar ardından bugün dolar, lira karşısında değer kaybediyor.

ABD Merkez Bankası Fed, dünkü FOMC toplantısında yılın 4. faiz artışını oy birliği ile gerçekleştirdi, buna karşın 2019 ön görüsünü 3'ten 2'ye indirdi.



Önümüzdeki yıl daha az faiz artışı beklentisinin resmi şekilde oluşmasının ve ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceği haberlerinin etkisi ile lira, bugün dolar karşısında değer kazandı.



Bugün 5,2660'a kadar gerileyen dolar/TL şu sıralar yüzde 0,29 düşüşle 5,2774'ten işlem görüyor.



Dolar/TL kurunda yukarıda 5.50 sınırının önemi devam ettiğini belirten uzmanlar, bu sınır üzerine yerleşme olmadıkça yukarı hareketin kalıcı olmasını beklediklerini belirtiyor.