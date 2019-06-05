Dolar-Euro son 2 ayın en düşüğünde

Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,66 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.

Euro/TL ise 6,42 civarında seyrediyor.

Bayram tatili sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisinin yeniden konuşulmaya başlanması, aşağı yönlü harekette etkili.



Fed Başkanı Jerome Powell salı günü yaptığı konuşmasında Fed'in düşük enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini verdi. Enflasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Powell, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürmesi durumunda merkez bankasının bu duruma yanıt vereceğini söyledi. Çekirdek enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin bir miktar altında seyrediyor.



Powell, "Aşağı yönlü bir sürpriz, kalıcı olursa, bizi büyümenin hız kestiği ve Fed'in büyümeyi desteklemek için kısa vadeli faizleri yeniden sıfıra çekmek durumunda kalabileceği bir senaryoya yakınlaştırır" şeklinde açıklamada bulundu.

Uzmanlar, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.



Bugün yurt içinde Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7000'in destek, 5,8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Bu arada New York borsasında endeksler yüzde 2'nin üzerinde artış kaydetti.