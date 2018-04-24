Dolar değer kazanmaya devam ediyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türk Mali piyasalarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nedeniyle kapalı olduğu günde, küresel piyasalar oldukça hareketli bir seyir kaydetti

Petrol fiyatlarında son dönemde meydana gelen artış , küresel enflasyon endişelerini körüklerken, Amerikan 10 yıllık tahvil faizini % 2,998 ile son dört buçuk yılın zirvesine yükseldi

, körüklerken, yükseldi Haliyle, ABD Dolarının piyasa faizinde meydana gelen sert yükseliş , gelişmekte olan ve gelişmiş ülke para birimlerinde de baskı yarattı

, ve de baskı yarattı EUR/USD paritesi bir tarafta ABD faizlerinde yükseliş, diğer tarafta Euro Bölgesinde açıklanan zayıf PMI verileri ile uzun bir süredir “mim” koyduğumuz 1 ,2165 seviyesinin kıyısına kadar geriledi

paritesi bir tarafta ABD faizlerinde yükseliş, diğer tarafta Euro Bölgesinde açıklanan zayıf PMI verileri ile uzun bir süredir “mim” koyduğumuz 1 geriledi Benzer bir şekilde, Cuma günü bültenimizde paylaştığımız üzere, faiz artırım beklentisinin zayıflaması , enflasyon ve perakende satışlar verisinin beklentileri karşılayamaması ile GBP/USD paritesi de sert bir satış baskısı ile 1,39 seviyesinin kıyısına kadar geriledi

, ile de sert bir satış baskısı ile 1,39 seviyesinin kıyısına kadar geriledi Madalyonun diğer tarafında ise, yurtdışı finansman gereksinimi içinde olan gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dün ABD Doları’nın küresel olarak değer kazanması boyun eğdiğini not etmek gerekiyor. Brezilya Reali, Güney Afrika Randı ve Türk Lirası % 1-2 bandında günü değer kaybı ile tamamladı

de dün ABD Doları’nın küresel olarak değer kazanması boyun eğdiğini not etmek gerekiyor. Brezilya Reali, Güney Afrika Randı ve Türk Lirası % 1-2 bandında günü değer kaybı ile tamamladı Gözler artık yarın TCMB’nin olağan PPK toplantısına çevrilmiş durumda . Piyasa yorumcuları TCMB’nin yarın geç likidite penceresi faiz oranında sınırlı da olsa artırıma gideceğini ön görürken, sayıları az da olsa TCMB’nin anlaşılması zor olan ve ortodox para politikasından uzaklaşan duruşunu değiştirerek “sadeleştirmeye” gidebileceğini düşünüyor

. Piyasa yorumcuları TCMB’nin yarın geç likidite penceresi faiz oranında sınırlı da olsa artırıma gideceğini ön görürken, sayıları az da olsa TCMB’nin anlaşılması zor olan ve ortodox para politikasından uzaklaşan duruşunu değiştirerek “sadeleştirmeye” gidebileceğini düşünüyor Piyasa verilerine bakılırsa, gerek Türk Lirasının 1 aylık volatilitesinin gelmiş olduğu seviyelere, gerekse USD/TL kuru ile TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ilişkisine baktığımızda, TCMB’den agresif bir adım beklemed iğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz

gelmiş olduğu seviyelere, ilişkisine baktığımızda, iğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz USD/TL kurunda , Sn. Bahçeli’nin erken seçim çıkışı ardından test edilen 4,1250 seviyesinin önemli olacağını düşünüyoruz. TCMB’nin politika duruşunun yarın nasıl şekilleneceğini bilemediğimizden, teknik grafiklerin yardım ile, aşağıda 4,08 , 4,01 , 3,98 ve 3,94 seviyeleri bulunurken, yukarda ise 4,1250’nin geçilmesi durumunda yeni zirve isteğinin açık kalacağını düşünüyoruz

, Sn. Bahçeli’nin erken seçim çıkışı ardından test edilen seviyesinin önemli olacağını düşünüyoruz. TCMB’nin politika duruşunun yarın nasıl şekilleneceğini bilemediğimizden, teknik grafiklerin yardım ile, açık kalacağını düşünüyoruz Bugünün veri gündemi ise göreceli olarak sakin görünüyor. Türkiye cephesinde açıklanacak güven endeksi ve kapasite kullanımı, Almanya’da IFO endeksi; ABD’de ise konut verileri ve tüketici güveni izlenecek



Amerikan 10 yıllık tahvil faizi, enflasyon endişeleri nedeniyle yükselmeye devam ediyor



Artan emtia fiyatlarının yarattığı enflasyonist sinyaller Amerikan 10 yıllık tahvil faizini % 2,998 seviyesine kadar itti. Bu seviyesinin son 4 yılın zirvesi olduğunu not etmek gerekiyor. Risksiz faiz oranı olarak görülen ABD tahvil faizlerinin psikolojik % 3 seviyesine dayanması, dış finansman ihtiyacı içinde olan gelişmekte olan ülke para birimleri, EUR ve GBP üzerinde satış baskısı kurdu. Teknik manada, 2014 zirvesi olan % 3,04 seviyesinin üzerine doğru bir atak, beraberinde ilave yükseliş getirebileceğini düşünüyoruz. Böyle bir hamlenin yan etkileri oldukça sert olacaktır.



USD/TL



Türk mali piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu dünkü günde, ABD Doları’nın küresel değer kazanımına paralel, elektronik işlemlerde USD/TL kuru 4,11’li seviyelere kadar yükseldi. Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini erkene alması ile USD/TL kuru psikolojik 4,0050 seviyesine kadar gerilemişti. Haftanın son 2 gününde yaşanan yükseliş ile kazanımlarını da tekrar geri verildiğini görüyoruz. Sn. Bahçeli’nin erken seçim çıkışı ardından test edilen 4,1250 seviyesini yukarda bir kenara not etmekte fayda görüyoruz. Teknik manada ise, aşağıda 4,08 seviyesinin altına geçilmesini zayıflık, 4,1250 seviyesinin üzeri yükselmesini ise güçlenme sinyali olarak okuyacağız.



Kaynak: Reuters





EUR/USD paritesinde 1,2165 seviyesinin altında daha derin bir düzeltme başlayacağını ön görüyoruz





Petrol fiyatlarının yarattığı enflasyonist baskılar, diğer tarafta ABD Hazinesi’nin yüksek borçlanma ihtiyacı, dahası Avrupa’da açıklanan zayıf PMI verileri ile EUR/USD paritesi dün 1,2180 seviyesine kadar geriledi. Teknik manada, 1,2165 seviyesinin altına sarkması, beraberinde 1,17’li seviyelere kadar geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.





Kaynak: Reuters





GBP/USD paritesinde aşağı yönlü beklentilerimizi devam ettiriyoruz



İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in faiz artırım beklentilerini zayıflatan açıklamaları, enflasyon ve perakende satışlar verisinin beklentileri karşılayamaması ve yukarda da belirttiğimiz üzere, ABD piyasa faizlerinde yaşanan yükseliş, GBP/USD paritesinde aşağı yönlü seyrin hızlanmasına neden oldu. Teknik manada aşağıda 1,35 – 1,36 seviyelerine varan bir düzeltmenin devam edebileceğini göz ardı etmiyoruz. 1,4050 seviyesinin üzerinde olası bir kapanış ise aşağı yönlü seyrin iptal olmasına neden olacaktır.





Kaynak: Reuters





TCMB’den agresif bir adım beklemiyoruz



Türk Lirası’nın 1 aylık zimmi volatilitesine bakarsak, TCMB’nin agresif müdahale ettiği seviyelerin oldukça uzağında olduğumuzu görüyoruz. Öte yandan, USD/TL kuru ile TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin ilişkisini incelediğimizde de, henüz kur seviyesinin TCMB’yi rahatsız edecek boyutta olmadığını görüyoruz. Bu nedenle, yarın TCMB’nin piyasaların beklentisini karşılayacak düzeyde bir adım atmayacağını düşünüyoruz.

