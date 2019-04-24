Dolar 5.85 seviyesinin üzerinde yükselişin ivme kazanması bekleniyor

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz. Yoğun gündemli bir hafta geride kaldı.



Türk mali piyasalarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı konumda olduğu dünkü günde, yurtdışı piyasalarda hareketli bir seyir yaşandı

ABD’nin gösterge endeksi S&P500 , FED’in sıkı para politikasından U dönüşü yaparak finansal koşulları gevşek tutacağını açıklaması ardından başlattığı yükseliş eğilimli seyre, beklentilerden kuvvetli gelen şirket bilançolarının da eklenmesi ile dün akşam yeni rekor seviyeye yükseldi (bakınız grafik)

, ardından başlattığı yükseliş eğilimli seyre, da eklenmesi ile dün akşam yeni yükseldi (bakınız grafik) ABD’nin İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyeti sona erdireceği haberinin etkisiyle petrol piyasasından sert yükseliş eğilimi devam ediyor. Brent cinsi petrolün varil fiyatı 74 usd/varil seviyesine yükselerek son 5 ayın zirvesinde salınırken, net enerji ithalatçısı olan Türkiye’nin cari açık ve enflasyonla mücadelesi bağlamında negatif bir gelişme ile karşı karşıyayız

haberinin etkisiyle petrol piyasasından sert yükseliş eğilimi devam ediyor. yükselerek son 5 ayın zirvesinde salınırken, net enerji ithalatçısı olan bir gelişme ile karşı karşıyayız Hisse piyasaları yükselen petrol fiyatlarına paralel olarak değer kazanan enerji sektörü hisselerinden de destek buldu. S&P500 ve teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq, dün Coca-Cola, Twitter, United Technologies ve Lockheed Martin'in açıkladığı güçlü bilançoların ardından geceyi yeni tarihi zirveye yükselerek tamamladı

açıkladığı ardından geceyi yükselerek tamamladı Sınır komşumuz olan İran’dan olası bir yaptırım tehdidi ile petrol alamama tehlikesinin belirmesi, öte yandan Rus yapımı S400 hava savunma sistemlerinin Nato topraklarına konuşlandırılması ile ilgili ABD-Türkiye ilişkilerinin gergin seyretmesi ve devamında F35 savaş uçakları konusu, ister istemez finansal piyasalarda risk merdiveninde her geçen gün bir basamak daha yukarıya taşınıyor

belirmesi, öte yandan Nato topraklarına konuşlandırılması ile ilgili ve devamında F35 savaş uçakları konusu, ister istemez daha yukarıya taşınıyor İçerde ise ana muhalefet lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi ardında artan iç tansiyon ve İstanbul Belediye seçimlerine yönelik halen daha devam eden itiraz süreçleri de piyasaların merceğinde bulunuyor

ve de piyasaların merceğinde bulunuyor Dün, her ne kadar Türk mali piyasaları 23 Nisan bayramı nedeniyle kapalı konumda olsa da, yurtdışı piyasalarda hareketli bir seyir hakimdi. Güçlü gelen şirket bilançolarının yanı sıra, ABD’de güçlü perakende satışlar ve ihracat verilerinin ardından yeni konut satışları verisi de Mart ayında yaklaşık bir buçuk yılın zirvesine yükselerek ekonominin gücüne işaret etmesi , ekonominin canlı seyrettiği algısının perçinleyerek değeri altı farklı para birimi karşısında takip edilen Dolar endeksini (DXY) dün gece 98 seviyesine taşıdı (Haziran 2017’den bu yana en yüksek seviyeye)

, ekonominin canlı seyrettiği algısının perçinleyerek değeri altı farklı para birimi karşısında takip edilen Dolar endeksinde en yüksek ağırlığa sahip olan EUR/USD paritesi, güçlü gelen veriler ardından 1,12 seviyesinin altına gerilerken, sessiz bir seyre geçen Brexit sürecine paralel her hangi bir heyecan bulamayan Sterlin de, benzer bir şekilde Şubat ortasından bu yana en düşük seviye olan 1,29’un diplerine yanaştı