Dolar 5.48, Sterlin 6.92, Euro ise 6.26 oldu

Dövizde yükseliş

Asya piyasalarında önceki gece yarısından sonra yaşanan bir 'Flash Crash' (Ani kırılma) olayı nedeniyle dolar/TL sabaha karşı bir ara 5,87 TL'yi gördü. Dün sabah 5,49 civarında güne başlayan kur, 5,58'in üzerine çıktı.

Dolar/TL kuru önceki gece Asya piyasalarından satış atağı yedi, Japonya piyasalarının tatil olması nedeniyle kapalı kalması, hacimsiz işlemlerde dolar kurunu 5.8788 seviyesine kadar çıkarak 15 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar akşam saatlerinde ise 5.4868’e indi. Sterlin 6.9206 olurken, Euro ise 6.2606 olarak işlem gördü.

FLASH CRASH (ANİ KIRILMA) NEDİR?

Piyasalarda "Flash crash" denilen ani algoritmik satış hareketi başta Avusturalya Doları ve Türk Lirası olmak üzere piyasalarda türbülansa neden oldu. Flash Crash kısaca fiyat hareketlerinde sıkça yaşanan Karakutu Alımsatımları (Black Box Trading) veya Yüksek Frekanslı Alımsatım (High Frequency Trading) ve benzeri bilgisayarlı Algoritmik Alımsatım (Alghoritmic Trading) teknikleriyle ilişkilendirilmiş bir borsa kavramı. bir yükseliş ya da düşüş anında algoritmaların ani tetiklenmesini ifade ediyor.