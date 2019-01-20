banner255
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
8 0
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
8 0
 
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
3 0
Engelsiz yürekler farklı başladı
Engelsiz yürekler farklı başladı
13 0
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
49 0
Yeni modeller görücüye çıktı
Yeni modeller görücüye çıktı
19 0
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
21 0
banner82

“Doğal afetlerden dolayı üretim alanlarında oluşan zararlar tespit ediliyor”

banner27

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasal mevzuatı çerçevesinde bitkisel üretimde, tahıl ve baklagil ekili alanlar, narenciye alanları, patates ekili alanlar, hayvansal üretimde ise doğal afet sonucu oluşan hayvan ölümleri ve barınaklarda oluşan zararların, sigorta güvencesi altında olduğunu vurguladı

banner210
“Doğal afetlerden dolayı üretim alanlarında oluşan zararlar tespit ediliyor”
banner215

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında bir ayı aşkın süredir devam eden doğal afetlerden zarar gören köy ve/veya bölgelerin tespiti ile zarar gören üreticilerin saptanmasına yönelik yoğun çalışma yürütüldüğünü açıkladı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasal mevzuatı çerçevesinde bitkisel üretimde, tahıl ve baklagil ekili alanlar, narenciye alanları, patates ekili alanlar, hayvansal üretimde ise doğal afet sonucu oluşan hayvan ölümleri ve barınaklarda oluşan zararların, sigorta güvencesi altında olduğunu vurguladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hayvancılık Dairesi’nin ön raporları hazırladığı belirtilerek, ülkede yoğun yağış ve şiddetli fırtınadan dolayı meydana gelen barınak ve hayvan zararları ile ilgili Hayvancılık Dairesi’ne başvuruda bulunan üreticilerin, bölgelere göre listelendiği ve kısa sürede Hayvancılık Dairesi tarafından ön raporların hazırlanıp, tazminat için Genel Tarım Sigortası Fonu’na yönlendirildiği kaydedildi.
Bununla birlikte hayvan ölümleri ile ilgili Veteriner Dairesi’nin de yerinde tespitleri yapıp, Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ölen hayvanların ölüm raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırdığı ifade edilen açıklamada, Hayvancılık Dairesi’ne, barınak ve hayvan zararları ile ilgili olarak 25 üreticinin başvuruda bulunduğu, başvurulara göre toplamda 22 adet barınak zarar görürken, 26 adet küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi.
Tarım Bakanlığı, barınak ve hayvanların zarar gördüğü köyleri şöyle sıraladı:
“Akıncılar, Balıkesir, Karaağaç, Korkuteli, Türkmenköy, Tatlısu, Çayönü, Derince, Gelincik, Yarköy, Tuzluca, Yedikonuk, Topçuköy, Ziyamet, Kumyalı, Ardahan, Kaplıca, Yeşilköy, Avtepe, Dipkarpaz, Kaleburnu, Yenierenköy, İskele.” 
NARENCİYE VE PATATESTE ZARARLAR TESPİT EDİLDİ
Tarım Bakanlığı, bitkisel üretim zararlarına yönelik çalışan Tarım Dairesi’nin ise, Güzelyurt bölgesinde oluşan narenciye dolu zararı ve patates sel zararı tespitlerini tamamladığını ve ön raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırdığını belirtti.
“Üreticilerin en kısa sürede tazmin edileceği şekilde çalışmalar son aşamasına gelmiştir” diyen bakanlık, buna göre; Yedidalga, Ömerli, Gemikonağı, Bağlıköy, Serhatköy, Zümrütköy, Akçay, Şahinler, Mevlevi, Güzelyurt, Akdeniz’de narenciye doludan zarar görürken, Yıldırım ve Akova’da patates tarlalarının selden etkilendiğini kaydetti.
Tarım Bakanlığı üreticilere şu uyarıda da bulundu:
“Kötü hava koşullarının devam edebileceği ve doğal afet riskinin de sürebileceği göz önünde bulundurularak, doğal afet zararlarının oluşması neticesinde en kısa sürede üreticilerin; hayvan ölümleri için Veteriner Dairesi, barınak zararları için Hayvancılık Dairesi ve bitkisel üretim zararları için Tarım Dairesi’ne müracaatları büyük önem arz etmektedir.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.