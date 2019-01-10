Dışarda risk iştahı artarken, içerde ise gündem mali disiplin ve ABD ile yaşanacak olası anlaşmazlık

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun dünya ve Türkiye borsaları ve ekonomi piyasası ile ilgili günlük değerlendirmesi şöyle:

Küresel mali piyasalarda son günlerde yaşanan iyimser havayı tipik de olsa her yıl yaşanan Ocak etkisi olarak yorumluyoruz. Genellikle, piyasa oyuncuları, yılın başında, risk almaktan çekinmez. Ne de olsa, hata yapılsa dahi bunu telafi etmek için önlerinde büyük bir süre bulunuyor

Bu bağlamda, Çin ile ABD’li yetkililerin ticaret savaşlarını bitirme yönünde gerçekleştirdikleri görüşmeler, küresel piyasalarda büyük bir mutluluk ile karşılık buldu. Öyle ki, Noel tatiline 2,346 puan dibi ile giren A BD borsası S&P500, 9 günde %10,6 değer kazanarak 2,584 puan seviyesine yükseldi. Varil fiyatı 50 doların altında inen Brent cinsi petrolün varil fiyatı, yeniden 60 dolara yükseldi

yönünde gerçekleştirdikleri görüşmeler, küresel piyasalarda büyük bir mutluluk ile karşılık buldu. Öyle ki, Noel tatiline 2,346 puan dibi ile giren A 2,584 puan seviyesine yükseldi. Varil fiyatı 50 doların altında inen Brent cinsi petrolün varil fiyatı, yeniden 60 dolara yükseldi Küresel mali piyasalarda yaşanan olumlu havaya paralel içerde ise ciddi bir ayrışma görülüyor. Borsa cephesinde Bankacılık endeksi günü düşüşle tamamlarken, Sanayi endeksi değer kazandı. Bunu neticesinde, BIST100 ana endeksin günü %0,5 yükselişle tamamlasa da, aynı havanın döviz ve faiz piyasalarında solunmadığı bir gerçek!

bir gerçek! ABD ile Suriye ekseninde patlak vermesine yüksek ihtimal verilen yeni bir belirsizlik bir tarafta, seçim öncesinde bütçe disiplinini daha da bozulacağı endişesi diğer tarafta hissediliyor. Dün güne 5,44 seviyesinden başlayan USD /TRY kuru, günün ikinci yarısında 5,54 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti. Küresel arenada doların değer kaybettiği bir günde, EUR ve GBP’nin değer kazancı ile EUR/TRY kuru 6,32’ye yükselirken, Sterlin ise psikolojik 7 seviyesini aştı

bir tarafta, daha da bozulacağı endişesi diğer tarafta hissediliyor. Dün güne 5,44 seviyesinden başlayan USD kaydetti. Küresel arenada doların değer kaybettiği bir günde, EUR ve GBP’nin değer kazancı ile yükselirken, seviyesini aştı Günün son işlem saatinde ise piyasalarda sert bir dalgalanma dikkat çekti. Gün boyu 1,1450 seviyelerinde işlem gören EUR/USD paritesi, aniden 1,1550 seviyesine doğru sert bir atak yaparken, USD/TRY kuru da bir ara 5,45'li seviyelere varan bir düşüş sergilese de, kalıcılık anlamında bunda başarılı olamadı. ABD ile Çin arasında devam eden görüşme trafiğinden sızan haberlerin piyasada volatilite yarattığını not etmek gerekiyor

seviyesine doğru sert bir atak yaparken, USD/TRY kuru da bir ara 5,45'li seviyelere varan bir düşüş sergilese de, kalıcılık anlamında bunda başarılı olamadı. ABD ile Çin arasında devam eden görüşme trafiğinden sızan haberlerin piyasada volatilite yarattığını not etmek gerekiyor Gece geç saatlerde açıklanan FED’in bir önceli toplantısına yönelik tutanaklar ise, birçok üyenin yeni bir faiz artırım kararı öncesi sabırlı olunması gerektiğini ortaya koydu. Yukarda da değindiğimiz üzere, gerek FED’in son dönemde gelişen piyasa reaksiyonuna istinaden duruşunu daha bir güvercine çekmesi, gerekse de ticaret savaşlarından beklenen iyimser haberler, ABD Doları’nın küresel bazda değer yitirmesine neden oluyor

ise, birçok üyenin yeni bir faiz artırım kararı öncesi sabırlı olunması gerektiğini ortaya koydu. Yukarda da değindiğimiz üzere, gerek son dönemde gelişen piyasa reaksiyonuna istinaden duruşunu daha bir çekmesi, gerekse de ticaret savaşlarından beklenen iyimser haberler, neden oluyor Türk Lirası’nın oldukça dalgalı ama sepet bazında değer kaybeden seyrinin devam etmesine imkan tanıyoruz . Seçim öncesinde beklenen ekonomiyi destekleme ve her demokratik hükümet modelinde olduğu üzere seçim yatırımları, piyasalar cephesine dikkatle takip ediliyor. Keza, seçmen hükümetten destek beklerken , yabancı yatırımcı ise söz verildiği üzere sıkı para politikası ve bütçede kemer sıkma adımları görmek istiyor. Bir biri ile çelişecek bu davranış, ister istemez piyasa nezdinde reaksiyon ile karşılık bulabileceğini öngörüyoruz

. Seçim öncesinde beklenen ekonomiyi destekleme ve her demokratik hükümet modelinde olduğu üzere seçim yatırımları, piyasalar cephesine dikkatle takip ediliyor. Keza, , görmek istiyor. Bir biri ile çelişecek bu davranış, ister istemez ile karşılık bulabileceğini öngörüyoruz Son günlerde üzerinde çok tartışılan TCMB’den Hazine’ye aktarılacak kar rakamının 35 milyar TL olacağını duyuran Sn. Bakan Albayrak, KOBİ’ler için de yeni bir kredi paketinin açıklanacağını müjdeledi

olacağını duyuran Sn. Bakan Albayrak, KOBİ’ler için de yeni bir kredi paketinin açıklanacağını müjdeledi Özetlemek gerekirse, piyasaların ana temasını, yurtdışı piyasalarda ABD ile Çin arasında küresel büyümeyi tehdit eden ticaret savaşlarından bir uzlaşma çıkacağı, FED’in ise 2019 yılında ayağını gazdan çekeceği beklentisi; içerde ise mali disiplinin seçim öncesinde gevşetileceği endişesi ve ABD ile yeniden yaşanması olası fikir ayrılıkları oluşturuyor

seçim öncesinde gevşetileceği endişesi ve ayrılıkları oluşturuyor USD/TRY kurunda seçime kadar yükseliş yaşanabileceği beklentisini korumaya devam ediyoruz

yaşanabileceği beklentisini korumaya devam ediyoruz Bugünün veri takviminde önemli bir başlık göremedik. Yarın ise Türkiye’de açıklanacak cari işlemler dengesi, TCMB beklenti anketi, İngiltere sanayi üretimi ve ABD enflasyon rakamları takip edilecek



GBP/USD



GBP/USD paritesinde 1,28 seviyesinden kısa pozisyondayız (3 numara). Başbakan May’in AB ile Kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, İngiltere Parlamentosunda 15 Ocak’ta oylanacak. Ana senaryomuz, İngiltere’nin 29 Mart 2019 tarihinde 14:00 itibarı ile AB’den herhangi bir anlaşma olmadan boşanacağı yönünde. Volatilitenin yüksek seyredeceğine imkan tanıyoruz. Bugün itibarı ile kısa pozisyonun stop loss (zarar kes) seviyesi 1,2850’de. Aşağıda ise 1,24’lü seviyeleri hedefliyoruz.