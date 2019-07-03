Dışarda güvenli limanlara talep artarken, içerde gözler enflasyon verisinde

- Uçak üreticilerine verilen sübvansiyonlar nedeniyle Avrupa Birliği ile anlaşmazlık yaşayan ABD, son olarak AB’den ithal 4 milyar dolar değerinde ürüne ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu
- ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları konusunda G20 zirvesinden çıkan müzakerelere devam kararı ardından haftaya olumlu bir başlangıç yapan Asya borsaları, ABD’nin bu sefer de Avrupa’yı karşısına alması ardından bu sabah günü %1’e varan düşüler ile tamamlıyor
- ABD cephesinde ise iyimser hava korunuyor. Haziran ayını ciddi yükselişler ile bitiren piyasaların kılavuzu konumunda S&P500 endeksinin yılbaşından bu yana kazanımı %17’ye ulaştı. Dün gece S&P’nin yeni kapanış rekoru kırdığını not etmek gerekiyor
- ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri küresel piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmaya bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. ABD 10 yıllık devlet tahvil getirileri %1,94 ile 2016 sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu hareket, yatırımcıların, kısa vadede müzakerelerden elle tutulur bir sonuç alınamayacağı beklentisini teyit eder mahiyette.
- ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri küresel piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmaya bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. ABD 10 yıllık devlet tahvil getirileri %1,94 ile 2016 sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu hareket, yatırımcıların, kısa vadede müzakerelerden elle tutulur bir sonuç alınamayacağı beklentisini teyit eder mahiyette
- ABD tahvil faizleri gerilerken, sarı metalin de ışıldamaya devam ettiğini görüyoruz. Senelerin getirdiği 1,360 dolar/ons seviyesindeki direncini aşarak 1,450 dolar seviyelerine kadar adeta koşan altının yükselemeye devam edeceğini düşünüyoruz (bakınız grafik)
- Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in açıklamaları Sterlin üzerinde ciddi anlamda baskı kurdu. Carney, küresel belirsizlik ve Brexit süreçlerine paralel gevşek para politikası yanlısı yaptığı açıklamalar, toparlanmaya çalışan GBP/USD paritesini yeniden 1,26 seviyesinin altında itti. Her şeye rağmen, Sterlin almak için pusuda bekliyoruz
- Brent cinsi petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) arz kısıntısını 9 ay daha uzatma kararına rağmen yavaşlayan küresel ekonominin talebi düşüreceği endişeleriyle dün %4’den fazla gerileyerek 62 dolar/varil seviyelerine geri çekildi
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