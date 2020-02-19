Dışarda altın ve dolar endeksi beraber yükselirken, içerde gözler TCMB PPK'da

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Koronavirüs, namı diğer Novel COVID-19 piyasalar tarafından çok mu hafife alındı? Dünyanın en kıymetli şirketi Apple’ın virüs nedeniyle bilanço hedeflerini yakalayamayacağı dün açıklaması, piyasaların moralini bozdu.
- Bu sabah ölü sayısı 2,000 geçerken, virüsten enfekte olan kişi sayısı 74,185 olarak açıklandı. Tüm bunlara rağmen, oldukça sert gerileyen Şangay borsası, alınan parasal tedbirlerin yardımı ile son 11 günde %11 yükseliş kaydetti.
- Almanya’da açıklanan ZEW endeksi, Çin’de ortaya çıkan virüsün Alman ekonomisini de olumsuz etkilendiğine ortay koyarken, ABD cephesinde ise New York imalat endeksi geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
- Ortak para birimi EUR, küresel “risk off” ortamında değerlenen dolara boyun eğerken, dün açıklanan zayıf Almanya yatırımcı güven endeksi ardından ile 1,0780 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2017 seviyelerini test etti.
- Güvenli liman arayışlarına paralel ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,56 ile düşük seyrini korurken, dolara olan ihtiyaç nedeniyle, dolar endeksi de dün Ekim 2019’dan bu yana en yüksek seviye olan 99,50’a yükseldi.
- Petrol halen daha 55-58 dolar bandında işlem görmeye devam ederken, fiyatı dolar ölçülen ve dolar ile ters bir korelasyona sahip altın fiyatları, dün Apple’ın virüsün bilançolar üzerindeki etkisinden duyduğu endişeyi dile getirmesi ile 1,600 usd/ons seviyesini aştı.
- Altın ve dolar endeksinin beraber yükselmesi, piyasaların ne kadar riskten uzak durmaya çalıştıklarını anlatmaya iyice yetiyor.
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